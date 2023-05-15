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Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона

15 мая 2023 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может стать следующей "большой продажей" киевского "Динамо". Молодым футболистом интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов. 

Шапаренко остается востребованной трансферной целью даже несмотря на тяжелую травму, сообщает Telegraaf

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Киевское "Динамо" продало некоторых лидеров команды во время зимнего трансферного окна-2023. Это не предел для столичного клуба, который нуждается в дополнительных финансах. 

Куда уйдет Шапаренко?

Через несколько месяцев "Динамо" может продать Николая Шапаренко. Это произойдет в случае, если президент клуба Григорий Суркис получит выгодное предложение по 24-летнему игроку. 

Николай Шапаренко
Шапаренко забил гол за "Динамо". Фото: УНИАН

Шапаренко не выходил на поле с сентября 2023-го года. ОН больше шести месяцев восстанавливался от тяжелой травмы. Николай уже провел несколько тренировок в основной группе футболистов "Динамо", но на поле пока так и не появился. Это может быть связано с планами по продаже футболиста. Руководство клуба не хочет рисковать его здоровьем и стремится избежать рецидива травмы игрока. 

Интерес к Шапаренко проявляют клубы из нескольких сильных европейских чемпионатов. В Турции речь идет о стамбульском "Фенербахче". Также полузащитником интересуются английские "Вулверхэмптон" и "Брайтон". Во Франции интерес к игроку приписывают "Монако", а в Германии — дортмундской "Боруссии". Но "Динамо" не отпустит полузащитника дешевле 40 млн евро. 

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский провел один из лучших матчей за "Марсель". 

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