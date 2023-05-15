Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона

Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может стать следующей "большой продажей" киевского "Динамо". Молодым футболистом интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов.

Шапаренко остается востребованной трансферной целью даже несмотря на тяжелую травму, сообщает Telegraaf.

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Куда уйдет Шапаренко?

Через несколько месяцев "Динамо" может продать Николая Шапаренко. Это произойдет в случае, если президент клуба Григорий Суркис получит выгодное предложение по 24-летнему игроку.

Шапаренко забил гол за "Динамо". Фото: УНИАН

Шапаренко не выходил на поле с сентября 2023-го года. ОН больше шести месяцев восстанавливался от тяжелой травмы. Николай уже провел несколько тренировок в основной группе футболистов "Динамо", но на поле пока так и не появился. Это может быть связано с планами по продаже футболиста. Руководство клуба не хочет рисковать его здоровьем и стремится избежать рецидива травмы игрока.

Интерес к Шапаренко проявляют клубы из нескольких сильных европейских чемпионатов. В Турции речь идет о стамбульском "Фенербахче". Также полузащитником интересуются английские "Вулверхэмптон" и "Брайтон". Во Франции интерес к игроку приписывают "Монако", а в Германии — дортмундской "Боруссии". Но "Динамо" не отпустит полузащитника дешевле 40 млн евро.

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