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Шапаренко може піти з "Динамо" наприкінці сезону

15 травня 2023 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко може піти з "Динамо" наприкінці сезону
Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може стати наступним "великим трансфером" київського "Динамо". Молодим футболістом цікавляться клуби із провідних європейських чемпіонатів.

Шапаренко залишається затребуваною трансферною метою навіть попри важку травму, повідомляє Telegraaf.

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Куди піде Шапаренко?

За кілька місяців "Динамо" може продати Миколу Шапаренка. Це станеться у випадку, якщо президент клубу Григорій Суркіс отримає вигідну пропозицію щодо 24-річного гравця.

Микола Шапаренко
Шапаренко забив гол за "Динамо" Фото: УНІАН

Шапаренко не виходив на поле з вересня 2023 року. Він понад шість місяців відновлювався від тяжкої травми. Микола вже провів кілька тренувань в основній групі футболістів "Динамо", але на полі поки що так і не з'явився. Це може бути пов'язане із планами з продажу футболіста. Керівництво клубу не хоче ризикувати його здоров'ям та прагне уникнути рецидиву травми гравця.

Інтерес до Шапаренка виявляють клуби із кількох сильних європейських чемпіонатів. У Туреччині йдеться про стамбульський "Фенербахче". Також півзахисником цікавляться англійські "Вулвергемптон" та "Брайтон". У Франції інтерес до гравця приписують "Монако", а в Німеччині — дортмундська "Боруссія". Але "Динамо" не відпустить півзахисника дешевше за 40 млн євро.

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