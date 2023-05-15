Шапаренко може піти з "Динамо" наприкінці сезону

Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може стати наступним "великим трансфером" київського "Динамо". Молодим футболістом цікавляться клуби із провідних європейських чемпіонатів.

Шапаренко залишається затребуваною трансферною метою навіть попри важку травму, повідомляє Telegraaf.

Читайте також:

Київське "Динамо" продало деяких лідерів команди під час трансферного зимового вікна-2023. Це не межа для столичного клубу, який потребує додаткових фінансів.

Куди піде Шапаренко?

За кілька місяців "Динамо" може продати Миколу Шапаренка. Це станеться у випадку, якщо президент клубу Григорій Суркіс отримає вигідну пропозицію щодо 24-річного гравця.

Шапаренко забив гол за "Динамо" Фото: УНІАН

Шапаренко не виходив на поле з вересня 2023 року. Він понад шість місяців відновлювався від тяжкої травми. Микола вже провів кілька тренувань в основній групі футболістів "Динамо", але на полі поки що так і не з'явився. Це може бути пов'язане із планами з продажу футболіста. Керівництво клубу не хоче ризикувати його здоров'ям та прагне уникнути рецидиву травми гравця.

Інтерес до Шапаренка виявляють клуби із кількох сильних європейських чемпіонатів. У Туреччині йдеться про стамбульський "Фенербахче". Також півзахисником цікавляться англійські "Вулвергемптон" та "Брайтон". У Франції інтерес до гравця приписують "Монако", а в Німеччині — дортмундська "Боруссія". Але "Динамо" не відпустить півзахисника дешевше за 40 млн євро.

Нагадаємо, український футболіст Руслан Маліновський провів один із найкращих матчів за "Марсель".

Півзахисник Михайло Мудрик урятував донецький "Шахтар" від фінансових проблем.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.