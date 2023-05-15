Зінченко став найбільш високооплачуваним українським легіонером

Олександр Зінченко не згоден із рішенням судді. Фото: Reuters/Lee Smith

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко заробляє більше, ніж будь-який інший український футболіст, який грає за кордоном. Після переїзду до Лондона його оклад зріс у кілька разів.

Партнер Зінченка з національної команди Забарний опинився на протилежному боці цього рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Capology.

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Після переходу з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" влітку 2022-го року зарплата Олександра Зінченка сильно зросла. Український захисник був одним із найнижчих гравців "городян". У команді Пепа Гвардіоли футболіст отримував 1,1 млн євро.

Зараз він є одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Арсеналу". Зінченко заробляє на "Емірейтс" близько 8,9 млн євро на рік. Більше за нього в команді отримують лише півзахисник Томас Парті та ще один ексфутболіст "Сіті" Габі Жезус.

Скільки заробляє решта легіонерів?

Михайло Мудрик щосили намагається бути корисним для "Челсі" на футбольному полі. Лондонський клуб не сумнівається у перспективах українця, якому під час переходу запропонували зарплату 5,9 млн євро на рік.

Михайло Мудрик отримав жовту картку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Для "Челсі" це вважається доволі невеликою зарплатою. Наприклад, конкурент українця Рахім Стерлінг заробляє 19,4 млн євро на рік.

Руслан Маліновський за пів року став одним із лідерів французького "Олімпіка" з "Марселя". В активі українця поки що лише два голи за південну команду, але один з його м'ячів дозволив вибити з Кубка Франції "ПСЖ". У Марселі Маліновський заробляє 4,2 млн євро на рік. Це більше, ніж у нього було в італійській "Аталанті".

Ілля Забарний бореться із суперником. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вихованцем "Динамо" Віктором Циганковим захоплюються в Іспанії. На рахунку три роки та п'ять результативних передач за "Жирону". Півзахисник заробляє в каталонському клубі 1,4 млн євро на рік.

Зарплатня українських легіонерів у Європі

Зінченко ("Арсенал") — 8,9

Мудрик ("Челсі") — 5,9

Маліновський ("Марсель") — 4,2

Коваленко ("Спеція") — 3,7

Миколенко ("Евертон") — 3,4

Лунін ("Реал") — 2,8

Яремчук ("Брюгге") — 2

Ярмоленко ("Аль-Айн") — 1,9

Циганков ("Жирона") — 1,4

Забарний ("Борнмут") — 1,4

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