Усик подтвердил, что бой с Фьюри состоится

Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик не теряет надежды встретиться на ринге с обладателем пояса по версии WBC Тайсоном Фьюри. Чемпион мира в супертяжелом весе не раскрывает детали относительно будущего поединка.

Усик понимает, что противостояние с Фьюри является одним из самых востребованных поединков в мире бокса, сообщает vRINGe.

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Проблемы с организацией поединка

Усик отметил, что существуют инвесторы, которые заинтересованы в организации этого поединка. Рано или поздно бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу должен состояться.

"Тайсон Фьюри не разделяет понятия "спорт" и "деньги". Он прекрасно понимает, что делает шоу, и этот продукт является востребованным. Но Тайсон очень много говорит о деньгах. Иногда он озвучивает просто фантастические суммы, которые хочет получить за бой.

Но часть его заявлений всегда является элементом шоу. Фьюри уже не может без этого. Но мы прекрасно понимаем, что Тайсон не останется без солидного гонорара даже вне зависимости от того, как закончится его очередной бой", — рассказал Александр Усик.

Усик в спортивном зале. Фото: instagram.com/usykaa/

Когда может состояться бой с Фьюри?

Украинский боксер заверил, что поединок с Тайсоном Фьюри не отменен окончательно. Просто в настоящее время никто не может точно сказать, когда именно состоится бой.

"Обе стороны называют свои гонорары в контрактах. Фьюри просто хочет сохранить интригу, и это его право. Мы не будем бегать за ним и просить подписать контракт. Рано или поздно бой состоится. Эта история закончится в ринге", — заверил Александр Усик.

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