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Усик підтвердив, що бій із Ф'юрі відбудеться

15 травня 2023 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик підтвердив, що бій із Ф'юрі відбудеться
Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик не втрачає надії зустрітися на рингу з володарем поясу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу у надважкій вазі не розкриває деталі щодо майбутнього поєдинку.

Усик розуміє, що протистояння з Ф'юрі є одним із найбільш затребуваних поєдинків у світі боксу, повідомляє vRINGe.

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Володар чемпіонських поясів за версією WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик мав битися з Тайсоном Ф'юрі у квітні цього року, але спортсмени не досягли домовленості про деталі контракту на бій.

Проблеми з організацією поєдинку

Усик зазначив, що існують інвестори, які зацікавлені в організації цього поєдинку. Рано чи пізно бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу має відбутися.

"Тайсон Ф'юрі не поділяє поняття "спорт" та "гроші". Він чудово розуміє, що робить шоу, і цей продукт є затребуваним. Але Тайсон дуже багато говорить про гроші. Іноді він озвучує просто фантастичні суми, які хоче отримати за бій.

Але частина його заяв завжди є елементом шоу. Ф'юрі вже не може без цього. Але ми чудово розуміємо, що Тайсон не залишиться без солідного гонорару навіть незалежно від того, як закінчиться його черговий бій", — розповів Олександр Усик.

Олександр Усик
Усик у спортивному залі. Фото: instagram.com/usykaa/

Коли може відбутися бій із Ф'юрі?

Український боксер запевнив, що поєдинок із Тайсоном Ф'юрі не скасовано остаточно. Просто зараз ніхто не може точно сказати, коли саме відбудеться бій.

"Обидві сторони називають свої гонорари в контрактах. Ф'юрі просто хоче зберегти інтригу, і це його право. Ми не бігатимемо за ним і просимо підписати контракт. Рано чи пізно бій відбудеться. Ця історія закінчиться в рингу", — запевнив Олександр Усик.

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