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Ребров готовий відмовитися від збірної України

16 травня 2023 20:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров готовий відмовитися від збірної України
Сергій Ребров керує грою "Аль-Айну". Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров може продовжити кар'єру в клубі з ОАЕ. Йому готові запропонувати продовжити контракт.

У такому разі Ребров відмовиться від пропозиції очолити збірну України, повідомляє Al Ittihad.

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Угода Сергія Реброва з "Аль-Айном" діє до літа 2023 року. Наразі керівництво клубу з ОАЕ готує для 48-річного наставника умови для продовження контракту.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час тренування. Скріншот YouTube

Чи тренуватиме Ребров збірну України

Найближчим часом Сергію Реброву доведеться ухвалити рішення про розвиток кар'єри. Українська Асоціація футболу (УАФ) готова зробити його головним тренером збірної України щонайменше до кінця чемпіонату світу-2026. Однак умови роботи в ОАЕ та Україні непорівнянні.

"Аль-Айн" не розчарувався в Реброві навіть попри те, що команді не вдалося стати чемпіоном цього сезону. Вона залишилася на другому місці у турнірній таблиці, але ще може виграти Кубок ліги ОАЕ. У півфіналі турніру вона має протистояння з "Аль-Насром" з Дубая.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.

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