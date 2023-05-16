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Усик сразится на ринге с двумя чемпионами: о ком идет речь

16 мая 2023 14:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик сразится на ринге с двумя чемпионами: о ком идет речь
Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик в ближайшие месяцы встретится на ринге с известным спортсменом. Ему предстоит защита одного из титулов. 

Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF, напоминает спортивных журналист Дан Рафаэл

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После срыва боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вынужден заняться защитой своих поясов. Его ближайшим соперником должен стать претендент на титул по версии WBA Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Встреча с Уайлдером 

Однако пока не известно, состоится ли бой с Дюбуа в текущем календарном году. Даниэль продолжает восстанавливаться от последствий травмы колена. Врачи пока не дают прогноз относительно его возвращения на ринг. 

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер во время боя. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Однако Усик все равно проведет как минимум один бой до конца года. В случае, если поединок с Дюбуа не состоится, новым соперником украинца может стать бывший чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO).

Боксер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" давно предлагал Александру Усику заключить контракт на бой. И в ближайшем будущем действующий чемпион может принять этот вызов. Усик поставит на кон один из своих титулов, а Уайлдер сделает этот бой рейтинговым. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

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