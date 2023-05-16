Усик сразится на ринге с двумя чемпионами: о ком идет речь
Украинский боксер Александр Усик в ближайшие месяцы встретится на ринге с известным спортсменом. Ему предстоит защита одного из титулов.
Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF, напоминает спортивных журналист Дан Рафаэл.
После срыва боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вынужден заняться защитой своих поясов. Его ближайшим соперником должен стать претендент на титул по версии WBA Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).
Встреча с Уайлдером
Однако пока не известно, состоится ли бой с Дюбуа в текущем календарном году. Даниэль продолжает восстанавливаться от последствий травмы колена. Врачи пока не дают прогноз относительно его возвращения на ринг.
Однако Усик все равно проведет как минимум один бой до конца года. В случае, если поединок с Дюбуа не состоится, новым соперником украинца может стать бывший чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO).
Боксер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" давно предлагал Александру Усику заключить контракт на бой. И в ближайшем будущем действующий чемпион может принять этот вызов. Усик поставит на кон один из своих титулов, а Уайлдер сделает этот бой рейтинговым.
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