Усик сразится на ринге с двумя чемпионами: о ком идет речь

Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик в ближайшие месяцы встретится на ринге с известным спортсменом. Ему предстоит защита одного из титулов.

Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF, напоминает спортивных журналист Дан Рафаэл.

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После срыва боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вынужден заняться защитой своих поясов. Его ближайшим соперником должен стать претендент на титул по версии WBA Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Встреча с Уайлдером

Однако пока не известно, состоится ли бой с Дюбуа в текущем календарном году. Даниэль продолжает восстанавливаться от последствий травмы колена. Врачи пока не дают прогноз относительно его возвращения на ринг.

Деонтей Уайлдер во время боя. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Однако Усик все равно проведет как минимум один бой до конца года. В случае, если поединок с Дюбуа не состоится, новым соперником украинца может стать бывший чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO).

Боксер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" давно предлагал Александру Усику заключить контракт на бой. И в ближайшем будущем действующий чемпион может принять этот вызов. Усик поставит на кон один из своих титулов, а Уайлдер сделает этот бой рейтинговым.

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