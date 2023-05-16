Усик битиметься на ринзі з двома чемпіонами: про кого йдеться

Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик найближчими місяцями зустрінеться на рингу з відомим спортсменом. Він має захист одного з титулів.

Усик володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO та IBF, нагадує спортивний журналіст Дан Рафаел.

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Після зриву бою з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) змушений зайнятися захистом своїх поясів. Його найближчим суперником має стати претендент на титул за версією WBA Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Зустріч із Вайлдером

Однак поки що не відомо, чи відбудеться бій із Дюбуа у поточному календарному році. Даніель продовжує відновлюватись від наслідків травми коліна. Лікарі поки що не дають прогнозу щодо його повернення на ринг.

Деонтей Вайлдер під час бою. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Проте Усик все одно проведе щонайменше один бій до кінця року. У разі, якщо поєдинок із Дюбуа не відбудеться, новим суперником українця може стати колишній чемпіон за версією WBC Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO).

Боксер на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" давно пропонував Олександру Усику укласти контракт на бій. І в найближчому майбутньому чинний чемпіон може прийняти цей виклик. Усік поставить на кін один зі своїх титулів, а Вайлдер зробить цей бій рейтинговим.

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