Усик битиметься на ринзі з двома чемпіонами: про кого йдеться
Український боксер Олександр Усик найближчими місяцями зустрінеться на рингу з відомим спортсменом. Він має захист одного з титулів.
Усик володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO та IBF, нагадує спортивний журналіст Дан Рафаел.
Після зриву бою з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) змушений зайнятися захистом своїх поясів. Його найближчим суперником має стати претендент на титул за версією WBA Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).
Зустріч із Вайлдером
Однак поки що не відомо, чи відбудеться бій із Дюбуа у поточному календарному році. Даніель продовжує відновлюватись від наслідків травми коліна. Лікарі поки що не дають прогнозу щодо його повернення на ринг.
Проте Усик все одно проведе щонайменше один бій до кінця року. У разі, якщо поєдинок із Дюбуа не відбудеться, новим суперником українця може стати колишній чемпіон за версією WBC Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO).
Боксер на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" давно пропонував Олександру Усику укласти контракт на бій. І в найближчому майбутньому чинний чемпіон може прийняти цей виклик. Усік поставить на кін один зі своїх титулів, а Вайлдер зробить цей бій рейтинговим.
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