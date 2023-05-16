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Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра

16 мая 2023 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра
Екатерина Монзуль во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" потеряло ключевого футболиста накануне решающей части сезона. Владислав Ванат получил дисквалификацию сроком на три поединка. 

Форвард не поможет "бело-синим" в ближайших матчах, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Молодой футболист столичного клуба Владислав Ванат будет вынужден заплатить штраф в размере ста тысяч гривен. Такое решение было утверждено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Украинской Ассоциации футбола. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат разочарован. Скриншот YouTube

Причина дисквалификации игрока 

Ванат наказан еще и дисквалификацией сроком на три матча. Его признали виновным за сексистское высказывание в адрес арбитра Екатерины Монзуль. 

"Не видел ни в одном чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах "Динамо", — сказал тогда Владислав Ванат. 

Инцидент произошел после мартовского матча против "Ингульца", который "Динамо" проиграло со счетом 0:2.  Апелляционный комитет УАФ ознакомился с вердиктом КДК и утвердил его.

Владислав Ванат не поможет киевскому "Динамо" в матчах против "Александрии" (20 мая), "Колоса" (24 мая) и "Вереса" (27 мая). Он будет доступен к поединку против "Металлиста 1925" (3 июня). 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

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