Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра

Екатерина Монзуль во время матча. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" потеряло ключевого футболиста накануне решающей части сезона. Владислав Ванат получил дисквалификацию сроком на три поединка.

Форвард не поможет "бело-синим" в ближайших матчах, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Молодой футболист столичного клуба Владислав Ванат будет вынужден заплатить штраф в размере ста тысяч гривен. Такое решение было утверждено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Украинской Ассоциации футбола.

Владислав Ванат разочарован. Скриншот YouTube

Причина дисквалификации игрока

Ванат наказан еще и дисквалификацией сроком на три матча. Его признали виновным за сексистское высказывание в адрес арбитра Екатерины Монзуль.

"Не видел ни в одном чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах "Динамо", — сказал тогда Владислав Ванат.

Инцидент произошел после мартовского матча против "Ингульца", который "Динамо" проиграло со счетом 0:2. Апелляционный комитет УАФ ознакомился с вердиктом КДК и утвердил его.

Владислав Ванат не поможет киевскому "Динамо" в матчах против "Александрии" (20 мая), "Колоса" (24 мая) и "Вереса" (27 мая). Он будет доступен к поединку против "Металлиста 1925" (3 июня).

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.