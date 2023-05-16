Ваната дискваліфікували на три матчі за образу арбітрині

Катерина Монзуль під час матчу. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" втратило ключового футболіста напередодні вирішальної частини сезону. Владислав Ванат отримав дискваліфікацію терміном на три поєдинки.

Форвард не допоможе "біло-синім" у найближчих матчах, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Молодий футболіст столичного клубу Владислав Ванат буде змушений сплатити штраф у розмірі ста тисяч гривень. Таке рішення затвердили на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету Української Асоціації футболу.

Владислав Ванат розчарований. Скріншот YouTube

Причина дискваліфікації гравця

Ванат покараний ще й дискваліфікацією на три матчі. Його визнали винним за сексистський вислів на адресу арбітрині Катерини Монзуль.

"Не бачив у жодному чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах "Динамо", — сказав тоді Владислав Ванат.

Інцидент стався після березневого матчу проти "Інгульця", який "Динамо" програло з рахунком 0:2. Апеляційний комітет УАФ ознайомився з вердиктом КДК та затвердив його.

Владислав Ванат не допоможе київському "Динамо" у матчах проти "Олександрії" (20 травня), "Колоса" (24 травня) та "Вереса" (27 травня). Він буде доступний до поєдинку проти "Металіста 1925" (3 червня).

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.