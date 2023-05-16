Мудрик решил, где продолжит карьеру

Михаил Мудрик перед тренировкой. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик ждет встречу с новым тренером "Челси" Маурисио Почеттино. Аргентинец собирается лично поговорить с каждым футболистом команды.

По мотивам этой беседы будет ясно, рассчитывает ли "Челси" на Мудрика в новом сезоне, сообщает Evening Standard.

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Новый наставник "синих" Маурисио Почеттино собирается изменить состав лондонской команды. Он проведет несколько тренировок на базе клуба, пообщается с каждым из игроков. После этого аргентинский тренер примет решение о том, кто останется в команде, а кто будет продан или уйдет в аренду. Затем "Челси" выйдет на летний трансферный рынок для доукомплектования состава.

Перспективы Мудрика

Украинский вингер "синих" не стал спасителем команды в неудачный для нее сезон. Молодой футболист продолжает привыкать к английской Премьер-лиге. Он уже сделал две результативные передачи и мечтает забить первый гол за "Челси".

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Михаил Мудрик хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и в следующем сезоне. Он заявит о своих намерениях на встрече с Маурисио Почеттино. В том случае, если тренер захочет отдать игрока в аренду, Мудрик не будет возражать. Однако он хочет перейти на временной основе в другой клуб АПЛ, чтобы продолжить адаптацию к чемпионату.

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