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Мудрик решил, где продолжит карьеру

16 мая 2023 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик решил, где продолжит карьеру
Михаил Мудрик перед тренировкой. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик ждет встречу с новым тренером "Челси" Маурисио Почеттино. Аргентинец собирается лично поговорить с каждым футболистом команды. 

По мотивам этой беседы будет ясно, рассчитывает ли "Челси" на Мудрика в новом сезоне, сообщает Evening Standard

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Новый наставник "синих" Маурисио Почеттино собирается изменить состав лондонской команды. Он проведет несколько тренировок на базе клуба, пообщается с каждым из игроков. После этого аргентинский тренер примет решение о том, кто останется в команде, а кто будет продан или уйдет в аренду. Затем "Челси" выйдет на летний трансферный рынок для доукомплектования состава. 

Перспективы Мудрика 

Украинский вингер "синих" не стал спасителем команды в неудачный для нее сезон. Молодой футболист продолжает привыкать к английской Премьер-лиге. Он уже сделал две результативные передачи и мечтает забить первый гол за "Челси". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Михаил Мудрик хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и в следующем сезоне. Он заявит о своих намерениях на встрече с Маурисио Почеттино. В том случае, если тренер захочет отдать игрока в аренду, Мудрик не будет возражать. Однако он хочет перейти на временной основе в другой клуб АПЛ, чтобы продолжить адаптацию к чемпионату. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона.

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