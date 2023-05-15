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Звезда фильмов для взрослых поддержала Месси в Барселоне

15 мая 2023 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезда фильмов для взрослых поддержала Месси в Барселоне
Лионель Месси в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" обыграла "Эспаньол" и завоевала свой 27-й чемпионский титул в Испании. Болельщики "сине-гранатовых" до утра праздновали титул на улицах города. 

Среди людей, который вышли поздравить каталонцев с победой, оказалась и известная звезда фильмов для взрослых, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команда Хави Эрнандеса оформила чемпионский титул в Испании за несколько туров до конца Ла Лиги. Это произошло по итогам каталонского дерби, в котором "Барселона" обыграла одного из своих принципиальных соперников — "Эспаньол". Роберт Левандовский оформил дубль, и "Барса" стала недосягаема для мадридского "Реала" в турнирной таблице. 

Праздник на улицах Барселоны 

Чемпионский кубок победителей Ла Лиги сезона 2022/2023 "Барселона" получит в следующем туре. В субботу, 20 мая, она сыграет с "Реалом Сосьедадом" на "Камп Ноу". Однако болельщики каталонской команды начали праздновать уже сейчас, не дожидаясь официальной церемонии. 

Эва Эльфи
Праздник в Барселоне. Скриншот instagram.com/theevaelfie/

После победы над "Эспаньолом" люди заполнили Ла Рамблу и другие центральные улицы Барселоны. Люди пели песни в адрес любимой команды и с восторгом встретили автобус с игроками. Многие скандировали "Месси", намекая на возможное возвращение в команду аргентинского футболиста. 

Среди болельщиков на улицах города была известная звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова — Ред.). Одна из самых популярных актрис категории "18+" уже несколько лет живет в США и часто путешествует по миру. 

Ева Эльфи
Ева Эльфи во время фотосессии. Фото: instagram.com/theevaelfie/

Девушка любит футбол и является преданной поклонницей сборной Аргентины. Она не могла пропустить исторический для "Барселоны" момент. Очевидно, что Ева Эльфи, как и сотни тысяч болельщиков каталонского клуба, ждет возращение Лионеля Месси на "Камп Ноу". 

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