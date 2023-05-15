Звезда фильмов для взрослых поддержала Месси в Барселоне

Лионель Месси в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Каталонская "Барселона" обыграла "Эспаньол" и завоевала свой 27-й чемпионский титул в Испании. Болельщики "сине-гранатовых" до утра праздновали титул на улицах города.

Среди людей, который вышли поздравить каталонцев с победой, оказалась и известная звезда фильмов для взрослых, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Команда Хави Эрнандеса оформила чемпионский титул в Испании за несколько туров до конца Ла Лиги. Это произошло по итогам каталонского дерби, в котором "Барселона" обыграла одного из своих принципиальных соперников — "Эспаньол". Роберт Левандовский оформил дубль, и "Барса" стала недосягаема для мадридского "Реала" в турнирной таблице.

Праздник на улицах Барселоны

Чемпионский кубок победителей Ла Лиги сезона 2022/2023 "Барселона" получит в следующем туре. В субботу, 20 мая, она сыграет с "Реалом Сосьедадом" на "Камп Ноу". Однако болельщики каталонской команды начали праздновать уже сейчас, не дожидаясь официальной церемонии.

Праздник в Барселоне. Скриншот instagram.com/theevaelfie/

После победы над "Эспаньолом" люди заполнили Ла Рамблу и другие центральные улицы Барселоны. Люди пели песни в адрес любимой команды и с восторгом встретили автобус с игроками. Многие скандировали "Месси", намекая на возможное возвращение в команду аргентинского футболиста.

Среди болельщиков на улицах города была известная звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова — Ред.). Одна из самых популярных актрис категории "18+" уже несколько лет живет в США и часто путешествует по миру.

Ева Эльфи во время фотосессии. Фото: instagram.com/theevaelfie/

Девушка любит футбол и является преданной поклонницей сборной Аргентины. Она не могла пропустить исторический для "Барселоны" момент. Очевидно, что Ева Эльфи, как и сотни тысяч болельщиков каталонского клуба, ждет возращение Лионеля Месси на "Камп Ноу".

Напомним, украинский боксер Александр Усик подтвердил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится.

Защитник Александр Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером.

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона.