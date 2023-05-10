Бускетс объявил о судьбоносном решении: останется ли капитан в "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Серджио Бускетс в матче против "Хетафе". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

Капитан каталонской "Барселоны" Серджио Бускетс определился со своим будущим. Так, легендарный футболист решил покинуть родной клуб после завершения сезона.

О соответствующем решении полузащитник "блаугранас" объявил сегодня, 10-го мая, на своей странице в Instagram.

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Серджио Бускетс принял решение покинуть "Камп Ноу" по завершении текущего сезона.

Серджио Бускетс с Кубком Испании. Фото: Instagram/5sergiob

"Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему "Барселоны", но всему приходит конец. Это не было легкое решение, но время пришло.

Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатам", — заявил капитан "сине-гранатовых".

Серджио Бускетс — воспитанник "Ла Масии". В составе первой команды "блаугранас" он дебютировал в 2008 году при каденции Пепа Гвардиолы. Опорный полузащитник провел за клуб 718 матчей, что является третьим показателем в истории "Барсы". В футболке "кулес" ему удалось забить 18 голов и отдать 45 результативных передач. Вместе с "Барселоной" Бускетс стал обладателем 31 трофея.

Среди других опорников мира Бусктес всегда отличался феноменальным видением поля, филигранной техникой и безупречным первым пасом.

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