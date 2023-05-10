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Бускетс оголосив про доленосне рішення: чи залишиться капітан в "Барселоні"

10 травня 2023 17:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Бускетс оголосив про доленосне рішення: чи залишиться капітан в "Барселоні"
Капітан "Барселони" Серджіо Бускетс в матчі проти "Гетафе". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Капітан каталонської "Барселони" Серджіо Бускетс визначився зі своїм майбутнім. Так, легендарний футболіст вирішив покинути рідний клуб після завершення сезону. 

Про відповідне рішення півзахисник "блаугранас" оголосив сьогодні, 10-го травня, на своїй сторінці в Instagram.

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Серджіо Бускетс ухвалив рішення залишити "Камп Ноу" після завершення поточного сезону.

Бускетс
Серджіо Бускетс з Кубком Іспанії. Фото: Instagram/5sergiob

"Для мене було честю та джерелом гордості мати можливість носити емблему "Барселони", але всьому приходить кінець. Це не було легке рішення, але час настав.

Дякую всім тим людям, які супроводжували мене у цій подорожі, а також фанатам", — заявив капітан "синьо-гранатових". 

Серджіо Бускетс — вихованець "Ла Масії". У складі першої команди "блаугранас" він дебютував у 2008 році за каденції Пепа Гвардіоли. Опорний півзахисник провів за клуб 718 матчів, що є третім показником в історії "Барси". У футболці "кулес" йому вдалося забити 18 голів та віддати 45 результативних передач. Разом з "Барселоною" Бускетс став володарем 31 трофею. 

З-поміж інших опорників світу Бускетс завжди вирізнявся феноменальним баченням поля, філігранною технікою та бездоганним першим пасом. 

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