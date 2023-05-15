Зірка фільмів для дорослих підтримала Мессі у Барселоні

Ліонель Мессі у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Каталонська "Барселона" обіграла "Еспаньйол" і здобула свій 27-й чемпіонський титул в Іспанії. Уболівальники "синьо-гранатових" до ранку святкували титул на вулицях міста.

Серед людей, які вийшли привітати каталонців із перемогою, виявилася і відома зірка фільмів для дорослих, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Хаві Ернандеса оформила чемпіонський титул в Іспанії за кілька турів до кінця Ла-Ліги. Це сталося за підсумками каталонського дербі, в якому "Барселона" обіграла одного зі своїх принципових суперників — "Еспаньйол". Роберт Левандовський оформив дубль, і "Барса" стала недосяжною для мадридського "Реала" у турнірній таблиці.

Свято на вулицях Барселони

Чемпіонський кубок переможців Ла-Ліги сезону 2022/2023 "Барселона" отримає наступного туру. У суботу, 20 травня, вона зіграє з "Реалом Сосьєдадом" на "Камп Ноу". Однак уболівальники каталонської команди почали святкувати вже зараз, не чекаючи на офіційну церемонію.

Свято в Барселоні. Скріншот instagram.com/theevaelfie/

Після перемоги над "Еспаньйолом" люди заповнили Ла-Рамблу та інші центральні вулиці Барселони. Люди співали пісні на адресу улюбленої команди та із захопленням зустріли автобус із гравцями. Багато хто скандував "Мессі", натякаючи на можливе повернення до команди аргентинського футболіста.

Серед уболівальників на вулицях міста була відома зірка фільмів для дорослих Єва Ельфі (справжнє ім'я Юлія Романова — Ред.). Одна з найпопулярніших актрис категорії "18+" вже кілька років живе у США та часто подорожує світом.

Єва Ельфі під час фотосесії. Фото: instagram.com/theevaelfie/

Дівчина любить футбол і є відданою шанувальницею збірної Аргентини. Вона не могла пропустити історичний для "Барселони" момент. Очевидно, що Єва Ельфі, як і сотні тисяч уболівальників каталонського клубу, чекає на повернення Ліонеля Мессі на "Камп Ноу".

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