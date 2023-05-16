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Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

16 травня 2023 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру
Михайло Мудрик перед тренуванням. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вінгер збірної України Михайло Мудрик чекає на зустріч з новим тренером "Челсі" Маурісіо Почеттіно. Аргентинець має намір особисто поговорити з кожним футболістом команди.

За мотивами цієї розмови буде ясно, чи "Челсі" розраховує на Мудрика в новому сезоні, повідомляє Evening Standard.

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Новий наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно збирається змінити склад лондонської команди. Він проведе кілька тренувань на базі клубу, поспілкується з кожним із гравців. Після цього аргентинський тренер ухвалить рішення про те, хто залишиться в команді, а хто буде проданий чи піде в оренду. Потім "Челсі" вийде на літній трансферний ринок для доукомплектування складу.

Перспективи Мудрика

Український вінгер "синіх" не став рятівником команди у невдалий для неї сезон. Молодий футболіст продовжує звикати до англійської Прем'єр-ліги. Він уже зробив дві результативні передачі та мріє забити перший гол за "Челсі".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Михайло Мудрик хоче залишитися на "Стемфорд Брідж" і наступного сезону. Він заявить про свої наміри на зустрічі з Маурісіо Почеттіно. Якщо тренер захоче віддати гравця в оренду, Мудрик не заперечуватиме. Однак він хоче перейти на тимчасовій основі до іншого клубу АПЛ, щоб продовжити адаптацію до чемпіонату.

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