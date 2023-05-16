"ПСЖ" заменит Месси звездой из "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Ман Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Руководство "ПСЖ" уже занято поиском замены для Лионеля Месси. Через несколько месяцев аргентинец покинет французский клуб.

Парижане нашли замену футболисту в английском "Манчестер Сити", сообщает Le Parisien.

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Лионель Месси проводит в "ПСЖ" второй сезон, который станет для него последним в клубе. Аргентинец уже уведомил руководство парижан в том, что покинет клуб летом текущего года.

Кто придет за смену Месси?

В "ПСЖ" уже начали поиск замены одного из своих лидеров. Главным кандидатом на переход во французский клуб является полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

Хавбек "Манчестер Сити" был приоритетной трансферной целью каталонской "Барселоны", но "ПСЖ" готов перехватить футболиста. В Париже считают, что 28-летний полузащитник сможет взять на себя роль одного из лидеров команды.

Бернарду Силва в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Carl Recine

Переговоры "ПСЖ" с "Манчестер Сити" уже стартовали. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 80 млн евро. Хосеп Гвардиола не против отпустить игрока даже несмотря на то, что Бернарду Силва выполняет важную роль в английской команде.

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