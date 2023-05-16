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"ПСЖ" замінить Мессі зіркою з "Манчестер Сіті"

16 травня 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" замінить Мессі зіркою з "Манчестер Сіті"
Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "Ман Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "ПСЖ" вже зайняте пошуком заміни для Ліонеля Мессі. За кілька місяців аргентинець залишить французький клуб.

Парижани знайшли заміну футболісту в англійському "Манчестер Сіті", повідомляє Le Parisien.

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Ліонель Мессі проводить у "ПСЖ" другий сезон, який стане для нього останнім у клубі. Аргентинець уже повідомив керівництво парижан про те, що залишить клуб влітку поточного року.

Хто прийде за зміну Мессі?

У "ПСЖ" вже розпочали пошук заміни одного зі своїх лідерів. Головним кандидатом на перехід у французький клуб є півзахисник збірної Португалії Бернард Сілва.

Хавбек "Манчестер Сіті" був пріоритетною трансферною метою каталонської "Барселони", але "ПСЖ" готовий перехопити футболіста. У Парижі вважають, що 28-річний півзахисник зможе взяти на себе роль одного із лідерів команди.

Бернарду Сілва
Бернарду Сілва у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Carl Recine

Переговори "ПСЖ" із "Манчестер Сіті" вже стартували. Орієнтовна вартість трансферу складає 80 млн євро. Хосеп Гвардіола не проти відпустити гравця навіть попри те, що Бернард Сілва виконує важливу роль в англійській команді.

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