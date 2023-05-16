"Барселону" могут отстранить от участия в еврокубках
Футбольный клуб "Барселона" впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Каталонцы празднуют победу в Ла Лиге, но в ближайшем будущем клуб может столкнуться с проблемами.
"Барселону" могут исключить из розыгрыша еврокубков, сообщает Canal Sur.
Несколько дней назад "Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако УЕФА может исключить каталонский клуб из турнира из-за скандала, который связан с выплатами "сине-гранатовых" Хосе Марии Энрикесу Негрейде.
Проблема "Барселоны"
Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Негрейре. При этом в клубе утверждают, что были осуществлены выплаты за отчеты о работе арбитров. С 2001-го пл 2018-й год "Барселона" заплатила 7,3 млн евро.
Президенты практически половины клубов испанской Ла Лиги уже прокомментировали ситуацию. Они выразили обеспокоенность тем, что "Барселона" могла подкупать арбитров с целью влияния на результаты матчей. Таким образом испанские клубы могут добиваться устранения одного из конкурентов в борьбе за чемпионский титул.
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