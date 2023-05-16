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"Барселону" могут отстранить от участия в еврокубках

16 мая 2023 15:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселону" могут отстранить от участия в еврокубках
Хави празднует чемпионский титул "Барселоны". Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Барселона" впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Каталонцы празднуют победу в Ла Лиге, но в ближайшем будущем клуб может столкнуться с проблемами. 

"Барселону" могут исключить из розыгрыша еврокубков, сообщает Canal Sur.

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Несколько дней назад "Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако УЕФА может исключить каталонский клуб из турнира из-за скандала, который связан с выплатами "сине-гранатовых" Хосе Марии Энрикесу Негрейде. 

Проблема "Барселоны"

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Негрейре. При этом в клубе утверждают, что были осуществлены выплаты за отчеты о работе арбитров. С 2001-го пл 2018-й год "Барселона" заплатила 7,3 млн евро. 

Барселона
"Барселона" во время чемпионского парада. Фото: REUTERS/Albert Gea

Президенты практически половины клубов испанской Ла Лиги уже прокомментировали ситуацию. Они выразили обеспокоенность тем, что "Барселона" могла подкупать арбитров с целью влияния на результаты матчей. Таким образом испанские клубы могут добиваться устранения одного из конкурентов в борьбе за чемпионский титул. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

Боксер Александр Усик сразится на ринге с двумя чемпионами.

Футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль. 

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