"Барселону" могут отстранить от участия в еврокубках

Хави празднует чемпионский титул "Барселоны". Фото: REUTERS/Nacho Doce

Футбольный клуб "Барселона" впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Каталонцы празднуют победу в Ла Лиге, но в ближайшем будущем клуб может столкнуться с проблемами.

"Барселону" могут исключить из розыгрыша еврокубков, сообщает Canal Sur.

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Несколько дней назад "Барселона" получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако УЕФА может исключить каталонский клуб из турнира из-за скандала, который связан с выплатами "сине-гранатовых" Хосе Марии Энрикесу Негрейде.

Проблема "Барселоны"

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Негрейре. При этом в клубе утверждают, что были осуществлены выплаты за отчеты о работе арбитров. С 2001-го пл 2018-й год "Барселона" заплатила 7,3 млн евро.

"Барселона" во время чемпионского парада. Фото: REUTERS/Albert Gea

Президенты практически половины клубов испанской Ла Лиги уже прокомментировали ситуацию. Они выразили обеспокоенность тем, что "Барселона" могла подкупать арбитров с целью влияния на результаты матчей. Таким образом испанские клубы могут добиваться устранения одного из конкурентов в борьбе за чемпионский титул.

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