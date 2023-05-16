"Барселону" можуть усунути від участі у єврокубках

Хаві святкує чемпіонський титул "Барселони". Фото: REUTERS/Nacho Doce

Футбольний клуб "Барселона" вперше за чотири роки став чемпіоном Іспанії. Каталонці святкують перемогу в Ла-Лізі, але найближчим часом клуб може зіткнутися з проблемами.

"Барселону" можуть виключити із розіграшу єврокубків, повідомляє Canal Sur.

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Кілька днів тому "Барселона" отримала ліцензію на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Проте УЄФА може виключити каталонський клуб із турніру через скандал, пов'язаний із виплатами "синьо-гранатових" Хосе Марії Енрікесу Негрейді.

Проблема "Барселони"

Прокуратура Барселони подала позов на клуб та його колишніх президентів Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Негрейрі. При цьому у клубі стверджують, що було здійснено виплати за звіти про роботу арбітрів. З 2001-го року 2018-й рік "Барселона" заплатила 7,3 млн євро.

"Барселона" під час чемпіонського параду. Фото: REUTERS/Albert Gea

Президенти майже половини клубів іспанської Ла Ліги вже прокоментували ситуацію. Вони висловили стурбованість тим, що "Барселона" могла підкуповувати арбітрів з метою впливу на результати матчів. Таким чином, іспанські клуби можуть домагатися усунення одного з конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул.

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