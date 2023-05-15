Ярмоленко хочет вернуться в "Динамо"

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко все еще рассматривает вариант завершения карьеры в "Динамо". Воспитанник киевского клуба может вернуться в родную команду уже через несколько месяцев.

Будущее Ярмоленко зависит от руководства "Аль-Айна", сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.

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Андрей Ярмоленко уже почти год выступает в составе клуба "Аль-Айн" из ОАЭ. Поначалу украинский футболист часто становился объектом для критики со стороны журналистов и болельщиков. Однако со временем 33-летний ветеран сумел стать одним из важных игроков команды.

Будущее Ярмоленко

При переходе в "Аль-Айн" украинец заключил с клубом контракт по схеме "1+1". Это означает, что руководство команды из ОАЭ будет решать судьбу Андрея Ярмоленко в конце сезона.

В настоящее время решение о том, будет ли продлен контракт украинца еще на год, не принято. Также не известно, зависит ли это от того, останется ли Сергей Ребров главным тренером команды.

Андрей Ярмоленко забил гол за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/p/CsJcEYWrC7r/

Сам Ярмоленко рассматривает вариант с возвращением в Украину. Он хотел бы завершить карьеру именно в "Динамо". Но если "Аль-Айн" предложит футболист продлить соглашение, он может согласиться на такой вариант.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко отыграл 23 матча за свою команду. В его активе шесть результативных передач и 11 забитых мячей. Украинец стал вице-чемпионом ОАЭ.

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