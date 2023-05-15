Ярмоленко хочет вернуться в "Динамо"
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко все еще рассматривает вариант завершения карьеры в "Динамо". Воспитанник киевского клуба может вернуться в родную команду уже через несколько месяцев.
Будущее Ярмоленко зависит от руководства "Аль-Айна", сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.
Андрей Ярмоленко уже почти год выступает в составе клуба "Аль-Айн" из ОАЭ. Поначалу украинский футболист часто становился объектом для критики со стороны журналистов и болельщиков. Однако со временем 33-летний ветеран сумел стать одним из важных игроков команды.
Будущее Ярмоленко
При переходе в "Аль-Айн" украинец заключил с клубом контракт по схеме "1+1". Это означает, что руководство команды из ОАЭ будет решать судьбу Андрея Ярмоленко в конце сезона.
В настоящее время решение о том, будет ли продлен контракт украинца еще на год, не принято. Также не известно, зависит ли это от того, останется ли Сергей Ребров главным тренером команды.
Сам Ярмоленко рассматривает вариант с возвращением в Украину. Он хотел бы завершить карьеру именно в "Динамо". Но если "Аль-Айн" предложит футболист продлить соглашение, он может согласиться на такой вариант.
В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко отыграл 23 матча за свою команду. В его активе шесть результативных передач и 11 забитых мячей. Украинец стал вице-чемпионом ОАЭ.
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