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Ярмоленко хоче повернутися до "Динамо"

15 травня 2023 21:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко хоче повернутися до "Динамо"
Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко все ще розглядає варіант із завершенням кар'єри у "Динамо". Вихованець київського клубу може повернутися до рідної команди вже за кілька місяців.

Майбутнє Ярмоленка залежить від керівництва "Аль-Айну", повідомив спортивний журналіст Віктор Вацко.

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Андрій Ярмоленко вже майже рік виступає у складі клубу "Аль-Айн" з ОАЕ. Спочатку український футболіст часто ставав об'єктом для критики з боку журналістів та вболівальників. Однак згодом 33-річний ветеран зумів стати одним із важливих гравців команди.

Майбутнє Ярмоленка

При переході до "Аль-Айну" українець уклав із клубом контракт за схемою "1+1". Це означає, що керівництво команди з ОАЕ вирішуватиме долю Андрія Ярмоленка наприкінці сезону.

Наразі рішення про те, чи буде продовжено контракт українця ще на рік, не ухвалено. Також невідомо, чи це залежить від того, чи залишиться Сергій Ребров головним тренером команди.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" Фото: instagram.com/p/CsJcEYWrC7r/

Сам Ярмоленко розглядає варіант із поверненням в Україну. Він хотів би завершити кар'єру саме у "Динамо". Але якщо "Аль-Айн" запропонує футболісту продовжити угоду, він може погодитися на такий варіант.

Нинішнього сезону Андрій Ярмоленко відіграв 23 матчі за свою команду. У його активі шість результативних передач та 11 забитих м'ячів. Українець став віцечемпіоном ОАЕ.

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