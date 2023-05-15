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Ракицкий из "Шахтера" за собственные деньги будет лечить украинских военных

15 мая 2023 20:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ракицкий из "Шахтера" за собственные деньги будет лечить украинских военных
Ракицкий в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий решил персонально оплатить реабилитацию одного из раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Защитник Украины получил ранение в боях за Бахмут. 

Футболист посчитал своим долгом помочь военнослужащему. Ракицкий сообщил детали на своей странице в Instagram

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Ярослав Ракицкий проведал в одном из госпиталей Никиту Стецюру. Это украинский военнослужащий, получивший ранение во время обороны Бахмута от российских захватчиков. 

Один из лидеров "Шахтера" взял воина под опеку

33-летний защитник подарил украинскому воину сувениры от "Шахтера". Помимо этого Ракицкий сообщил о намерении обеспечить воину все последующее лечение и процесс реабилитации. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий и Никита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам! Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера".

Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой! Слава Украине", — написал Ярослав Ракицкий. 

Напомним, защитник Александр Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером. 

Звезда фильмов для взрослых поддержала Лионеля Месси на праздновании чемпионства Ла Лиги в Барселоне. 

Полузащитник Михаил Мудрик может покинуть "Челси" через несколько месяцев. 

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