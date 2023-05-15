Ракицкий из "Шахтера" за собственные деньги будет лечить украинских военных

Ракицкий в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий решил персонально оплатить реабилитацию одного из раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Защитник Украины получил ранение в боях за Бахмут.

Футболист посчитал своим долгом помочь военнослужащему. Ракицкий сообщил детали на своей странице в Instagram.

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33-летний защитник подарил украинскому воину сувениры от "Шахтера". Помимо этого Ракицкий сообщил о намерении обеспечить воину все последующее лечение и процесс реабилитации.

Ярослав Ракицкий и Никита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам! Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера".

Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой! Слава Украине", — написал Ярослав Ракицкий.

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