Ракицкий из "Шахтера" за собственные деньги будет лечить украинских военных
Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий решил персонально оплатить реабилитацию одного из раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Защитник Украины получил ранение в боях за Бахмут.
Футболист посчитал своим долгом помочь военнослужащему. Ракицкий сообщил детали на своей странице в Instagram.
Ярослав Ракицкий проведал в одном из госпиталей Никиту Стецюру. Это украинский военнослужащий, получивший ранение во время обороны Бахмута от российских захватчиков.
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33-летний защитник подарил украинскому воину сувениры от "Шахтера". Помимо этого Ракицкий сообщил о намерении обеспечить воину все последующее лечение и процесс реабилитации.
"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам! Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера".
Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой! Слава Украине", — написал Ярослав Ракицкий.
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