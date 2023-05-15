Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ракіцький із "Шахтаря" за власні кошти лікуватиме українських військових arrow

Ракіцький із "Шахтаря" за власні кошти лікуватиме українських військових

15 травня 2023 20:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ракіцький із "Шахтаря" за власні кошти лікуватиме українських військових
Ракіцький у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький вирішив персонально сплатити за реабілітацію одного з поранених бійців Збройних сил України (ЗСУ). Захисник України отримав поранення у боях за Бахмут.

Футболіст вважав за свій обов'язок допомогти військовослужбовцю. Ракіцький повідомив деталі на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Ярослав Ракіцький відвідав в одному зі шпиталів Микиту Стецюру. Це український військовослужбовець, який зазнав поранення під час оборони Бахмута від російських загарбників.

Один із лідерів "Шахтаря" взяв воїна під опіку

33-річний захисник подарував українському воїну сувеніри від "Шахтаря". Крім цього, Ракіцький повідомив про намір забезпечити воїну все подальше лікування та процес реабілітації.

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракіцький та Микита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

"Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дозволяють грати у футбол, а ми маємо честь допомагати нашим бійцям! Радий підтримати українського воїна та вболівальника "Шахтаря".

Здоров'я, Микито! Вірю у найшвидше відновлення, я з тобою! Слава Україні", — написав Ярослав Ракіцький.

Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко став найоплачуванішим українським легіонером.

Зірка фільмів для дорослих підтримала Ліонеля Мессі на святкуванні чемпіонства Ла-Ліги у Барселоні.

Півзахисник Михайло Мудрик може залишити "Челсі" за кілька місяців.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може піти з "Динамо" наприкінці сезону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB