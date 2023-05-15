Ракіцький із "Шахтаря" за власні кошти лікуватиме українських військових
Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький вирішив персонально сплатити за реабілітацію одного з поранених бійців Збройних сил України (ЗСУ). Захисник України отримав поранення у боях за Бахмут.
Футболіст вважав за свій обов'язок допомогти військовослужбовцю. Ракіцький повідомив деталі на своїй сторінці в Instagram.
Ярослав Ракіцький відвідав в одному зі шпиталів Микиту Стецюру. Це український військовослужбовець, який зазнав поранення під час оборони Бахмута від російських загарбників.
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33-річний захисник подарував українському воїну сувеніри від "Шахтаря". Крім цього, Ракіцький повідомив про намір забезпечити воїну все подальше лікування та процес реабілітації.
"Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дозволяють грати у футбол, а ми маємо честь допомагати нашим бійцям! Радий підтримати українського воїна та вболівальника "Шахтаря".
Здоров'я, Микито! Вірю у найшвидше відновлення, я з тобою! Слава Україні", — написав Ярослав Ракіцький.
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