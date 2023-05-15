Ракіцький із "Шахтаря" за власні кошти лікуватиме українських військових

Ракіцький у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький вирішив персонально сплатити за реабілітацію одного з поранених бійців Збройних сил України (ЗСУ). Захисник України отримав поранення у боях за Бахмут.

Футболіст вважав за свій обов'язок допомогти військовослужбовцю. Ракіцький повідомив деталі на своїй сторінці в Instagram.

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33-річний захисник подарував українському воїну сувеніри від "Шахтаря". Крім цього, Ракіцький повідомив про намір забезпечити воїну все подальше лікування та процес реабілітації.

Ярослав Ракіцький та Микита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

"Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дозволяють грати у футбол, а ми маємо честь допомагати нашим бійцям! Радий підтримати українського воїна та вболівальника "Шахтаря".

Здоров'я, Микито! Вірю у найшвидше відновлення, я з тобою! Слава Україні", — написав Ярослав Ракіцький.

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