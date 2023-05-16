Ребров готов отказаться от сборной Украины

Сергей Ребров руководит игрой "Аль-Айна". Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ. Ему готовы предложить продлить контракт.

В таком случае Ребров откажется от предложения возглавить сборную Украины, сообщает Al Ittihad.

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Соглашение Сергея Реброва с "Аль-Айном" действует до лета 2023-го года. В настоящее время руководство клуба из ОАЭ готовит для 48-летнего наставника условия для продления контракта.

Сергей Ребров во время тренировки. Скриншот YouTube

Будет ли Ребров тренировать сборную Украины

В ближайшее время Сергею Реброву придется принять решение о развитии карьеры. Украинская Ассоциация футбола (УАФ) готова сделать его главным тренером сборной Украины как минимум до конца чемпионата мира-2026. Однако условия работы в ОАЭ и Украине несопоставимы.

"Аль-Айн" не разочаровался в Реброве даже несмотря на то, что команде не удалось стать чемпионом в этом сезоне. Она осталась на втором месте в турнирной таблице, но еще может выиграть Кубок лиги ОАЭ. В полуфинале турнира ей предстоит противостояние с "Аль-Насром" из Дубая.

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