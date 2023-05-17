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Мечта сыграть в финале Лиги чемпионов осуществляется: Индзаги повторил уникальное достижение

17 мая 2023 07:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мечта сыграть в финале Лиги чемпионов осуществляется: Индзаги повторил уникальное достижение
"Интер" вошел в историю. Фото: REUTERS/Claudia Greco
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Симоне Индзаги стал вторым итальянским тренером, выводящим "Интер" в финал Лиги чемпионов . Наставник миланского клуба в разговоре с журналистами высказался по поводу успеха и сказал, что через несколько дней его команда все-таки поймет, что сумела сделать.

Специалист отметил, что это был необычный путь, так что подобный финал доставит много удовольствия, передают Новини.LIVE.

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"Я горжусь тем, что я здесь. Мы заслужили все, чего добились в последнее время. Мечта сыграть в финале Лиги чемпионов осуществляется. Это невероятно", — говорит Индзаги.

Повторил достижения Инверници

Первым тренером, выводившим "нерадзурри" в финал главного еврокубкового турнира Европы, был Джованни Инверницци, при котором "Интер" вышел в финал Кубка чемпионов в 1972 году, где проиграл "Аяксу" (0:2).

"Для меня большая гордость быть тренером такой команды. Когда я приходил сюда, меня просили вывести "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь клубу это не удавалось с 2011 года. Мы заслужили сыграть в финале", — добавил Симоне.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты "Интера" в полуфинале обыграли "Милан" со счетом 3:0. В решающем поединке Лиги чемпионов миланский клуб сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид".

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