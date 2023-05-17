Мечта сыграть в финале Лиги чемпионов осуществляется: Индзаги повторил уникальное достижение

"Интер" вошел в историю. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Симоне Индзаги стал вторым итальянским тренером, выводящим "Интер" в финал Лиги чемпионов . Наставник миланского клуба в разговоре с журналистами высказался по поводу успеха и сказал, что через несколько дней его команда все-таки поймет, что сумела сделать.

Специалист отметил, что это был необычный путь, так что подобный финал доставит много удовольствия, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я горжусь тем, что я здесь. Мы заслужили все, чего добились в последнее время. Мечта сыграть в финале Лиги чемпионов осуществляется. Это невероятно", — говорит Индзаги.

Повторил достижения Инверници

Первым тренером, выводившим "нерадзурри" в финал главного еврокубкового турнира Европы, был Джованни Инверницци, при котором "Интер" вышел в финал Кубка чемпионов в 1972 году, где проиграл "Аяксу" (0:2).

"Для меня большая гордость быть тренером такой команды. Когда я приходил сюда, меня просили вывести "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь клубу это не удавалось с 2011 года. Мы заслужили сыграть в финале", — добавил Симоне.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты "Интера" в полуфинале обыграли "Милан" со счетом 3:0. В решающем поединке Лиги чемпионов миланский клуб сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид".

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.

Французский "ПСЖ" заменит Лионеля Месси на звезду из "Манчестер Сити".

Сергей Ребров готов отказаться от работы в сборной Украины.

Каталонскую " Барселону " могут отстранить от участия в Лиге чемпионов.