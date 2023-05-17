Мартінес та Лукаку виводять "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів

Аргентинський форвард забив з паса бельгійця на 74-й хвилині. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Після поразки у першому матчі "Інтеру" з рахунком 0:2 перед "Міланом" стояло завдання здивувати чимось суперника у грі відповіді. Але команда Піолі з цим не впоралась та мінімально поступилось й в другому поєдинку.

Єдиний гол наприкінці матчу провів капітан "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, передають Новини.LIVE.

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Хід матчу

"Інтер" — "Мілан" — 1:0

Гол: Мартінес, 74

"Інтер": Онана — Думфріс, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дімарко (Гозенс, 66) — Мхітарян (Брозовіч, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдіні, 85) — Джеко (Лукаку, 66), Мартінес (Корреа, 85)

"Мілан": Меньян — Калабрія, Томорі, Тіау (Калулу, 64), Ернандес — Крунич, Браїм Діас (Орігі, 76), Тоналі, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 76) — Жиру.

Попередження: Барелла, 79, Мартінес, 82 - Тіау, 56, Тоналі, 79, Крунич, 82, Томорі, 83

Команди подарували активний початок та обмінялись дуже небезпечними моментами. У гру вступали воротарі Онана та Меньян, який показали свій рівень красивими сейвами. Хоча й били нападники з положення поза грою.

Друга частина першого тайму була менш видовищною. Колективи боролись, було чимало фолів, але ось небезпечних моментів не вистачало. Можна згадати лише красивий удар Леау, який повернувся у склад, повз дальню стійку.

У другому таймі Мілан знову не подарував нічого особливого. Суперник виглядав гостріше та активніше. На 74-й хвилині все завершилось взяттям воріт від команди Індзагі. Мартінес обігрався в комбінацію з Лукаку у карному майданчику та влучив у ближній кут.

Після пропущеного голу "россонері" намагалися щось створити, але окрім закидань на Жиру підопічні Піолі нічого не могли придумати.

У підсумку, впевнена перемога Інтера, який зустрінеться у фіналі з переможцем пари "Реал" — "Манчестер Сіті".

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