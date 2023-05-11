Мхітарян та Джеко стали героями матчу з "Міланом" та встановили рекорди
Мхітарян визнаний найкращим гравцем матчу між "Міланом" та "Інтером", а Джеко встановив унікальне досягнення, як один з найстарших авторів голу. Вірменський вінгер став автором другого голу, який поставив крапку у цьому поєдинку, а боснієць зрівнявся з Лукою Модричем.
Про героїв півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому Інтер переміг у дербі, у матеріалі Новини.LIVE.
Форвад "Інтеру" Едін Джеко забив у віці 37 років та 54 дні. Сакрально вийшло, що саме стільки ж було Луці Модричу, коли він забивав "Селтіку". Тож тепер ці гравці ділять рекорд між собою.
Inter win three straight games against AC Milan with a clean sheet for the first time since 1979-80 😳 pic.twitter.com/WNC6MLLDu4— ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2023
Також боснієць увійшов в Топ-7 гравців, які забили мінімум 20 голів у Лізі чемпіонів після того, як їм виповнилося 30 років. В цьому списку такі поважні люди, як Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Роберт Левандовський, Карім Бензема, Златан Ібрагімович та Дідьє Дрогба.
Додамо, що Джеко зіграв три півфінальні матчі ЛЧ у своїй кар'єрі: двічі проти "Ліверпуля" та тепер ще "Мілану" та забив у кожному з них.
Унікальний успіх
А найкращим гравцем цього протистояння став атакувальний півзахисник з Вірменії Генріх Мхітарян. 34-річний ексгравець донецького Шахтаря став автором другого голу своєї команди у ворота "россонері".
🥇 MVP 🥇#ForzaInter #MilanInter #UCL pic.twitter.com/Z3hLlO6LsT— Inter (@Inter) May 10, 2023
Від Whoscored обидва гравці отримали найвищі бали у матчі 8,0.
Звернемо увагу, що це перша перемога "Інтера" над "Міланом" в єврокубках. Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня.
Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик найближчим часом зосередиться на підготовці до нового бою. Його дружина тимчасово виїхала з України.
Український тенісист Крутих відмовився потиснути руку супернику росіянину.