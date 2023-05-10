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Відома українська шашистка Мотричко перемогла на етапі Кубка світу у Франції

10 травня 2023 22:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Відома українська шашистка Мотричко перемогла на етапі Кубка світу у Франції
Вікторія Мотричко на фоні Ейфелевої вежі. Фото: Особистий архів Вікторії Мотричко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Титулована українська спортсменка Вікторія Мотричко стала переможницею етапу Кубка світу з міжнародних шашок (шашки-100), який пройшов у Франції. За словами самої одеситки ці змагання вона провела особливо результативно.

Ексклюзивний коментар Мотричко надала спортивному журналісту Новини.LIVE.

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У змаганнях традиційно беруть участь як чоловіки, так і жінки, однак за підсумками турніру визначаються переможці та призери у кожній із категорій. Вікторія Мотричко провела дев'ять партій, п’ять із яких виграла (плюс одна нічия), що у підсумку дозволило їй набрати 11 очок та посісти перше місце у заліку серед жінок.

"Для мене турнір проходив результативно. Зазвичай в мене більше нічиїх, а цього разу 5 перемог, 3 поразки та всього одна нічия в останньому турі.  Вдалі ігри переміщувались з відвертими ляпами. Мої конкурентки більше грали в нічию, мені вдавалось грати більше результативно. Наприкінці турніру у мене виявився один із найсильніших коефіцієнтів (сума очок моїх опонентів), що зрештою і зумовило мою перемогу", — підбила підсумки етапу Кубка світу Вікторія. 

Мотричко
Українка фінішувала одинадцятою у загальному заліку. Фото: Вікторія Мотричко

Попереду лише 10 чоловіків

Якщо казати про підсумкову позицію у загальній турнірній таблиці, то українка фінішувала одинадцятою з 68 учасників та учасниць.

Додамо, що Мотричко — це міжнародний гросмейстер. Вона є Чемпіонкою світу з бразильських шашок (2007) та міжнародних шашок (бліц, 2022), переможницею Всесвітніх інтелектуальних ігор 2008 року, багаторазовою чемпіонкою Європи по шашкам-100.

Також Вікторія призерка чемпіонатів світу з шашек-64 та шашек-100. У 2017-2022 роках призер Кубка світу з міжнародних шашок у підсумковому заліку.

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