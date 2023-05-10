Известная украинская шашистка Мотричко победила на этапе Кубка мира во Франции

Виктория Мотричко на фоне Эйфелевой башни. Фото: Личный архив Виктории Мотричко

Титулованная украинская спортсменка Виктория Мотричко стала победительницей прошедшего во Франции этапа Кубка мира по международным шашкам (шашки-100). По словам самой одесситки, эти соревнования она провела особенно результативно.

Эксклюзивный комментарий Мотричко предоставила спортивному журналисту Новини.LIVE.

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В соревнованиях традиционно принимают участие мужчины и женщины, однако по итогам турнира определяются победители и призеры в каждой из категорий. Виктория Мотричко провела девять партий, пять из которых выиграла (плюс одна ничья), что в итоге позволило ей набрать 11 очков и занять первое место в зачете среди женщин.

"Для меня турнир проходил результативно. Обычно у меня больше ничьих, а на этот раз 5 побед, 3 поражения и всего одна ничья в последнем туре. Удачные игры перемещались с откровенными ляпами. Мои конкурентки больше играли в ничью, мне удавалось играть более результативно. В конце турнира у меня оказался один из сильнейших коэффициентов (сумма очков моих оппонентов), что в конечном счете и обусловило мою победу", — подвела итоги этапа Кубка мира Виктория.

Украинка финишировала одиннадцатой в общем зачете. Фото: Виктория Мотричко

Впереди всего 10 мужчин

Если говорить об итоговой позиции в общей турнирной таблице, то украинка финишировала одиннадцатой из 68 участников и участниц.

Добавим, что Мотричко — это международный гроссмейстер. Она является Чемпионкой мира по бразильским шашкам (2007) и международным шашкам (блиц, 2022), победительницей Всемирных интеллектуальных игр 2008 года, многократной чемпионкой Европы по шашкам-100.

Также Виктория призер чемпионатов мира по шашкам-64 и шашкам-100. В 2017-2022 годах призер Кубка мира по международным шашкам в итоговом зачете.

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