Крутих не потиснув руку російському тенісистові після матчу
Найкращий український тенісист Олексій Крутих поступився у двох сетах російському супернику Олександру Шевченку. Українець не зумів кваліфікуватися на престижний турнір у Римі.
Після завершення двобою стався скандальний епізод, повідомляє портал Новини.LIVE.
Подробиці події
Лідер українського чоловічого тенісу Олексій Крутих (177 місце у рейтингу ATP) достроково завершив виступ на ґрунтовому турнірі серії АТР 1000 у Римі.
Український спортсмен не зумів виграти жодного сета у росіянина Олександра Шевченка. Після завершення поєдинку Крутих відмовився потиснути суперникові руку.
niente stretta di mano #ibi23 pic.twitter.com/lZK7pJy0Ym— Tommaso Giuliani (@Tomtennis_) May 8, 2023
Олексій Крутих став першим за 14 місяців українцем, який взяв участь у відборі до турніру серії "Мастерс".
WTA 1000 Рим. Грунт. Фінал кваліфікації
Олексій Крутих (Україна) — Олександр Шевченко (Росія) — 4:6, 2:6
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