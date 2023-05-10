Крутих не потиснув руку російському тенісистові після матчу

Олексій Крутих на корті. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Найкращий український тенісист Олексій Крутих поступився у двох сетах російському супернику Олександру Шевченку. Українець не зумів кваліфікуватися на престижний турнір у Римі.

Після завершення двобою стався скандальний епізод, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Подробиці події

Лідер українського чоловічого тенісу Олексій Крутих (177 місце у рейтингу ATP) достроково завершив виступ на ґрунтовому турнірі серії АТР 1000 у Римі.

Український спортсмен не зумів виграти жодного сета у росіянина Олександра Шевченка. Після завершення поєдинку Крутих відмовився потиснути суперникові руку.

Олексій Крутих став першим за 14 місяців українцем, який взяв участь у відборі до турніру серії "Мастерс".

WTA 1000 Рим. Грунт. Фінал кваліфікації

Олексій Крутих (Україна) — Олександр Шевченко (Росія) — 4:6, 2:6

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