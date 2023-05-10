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Крутых не подал руку российскому теннисисту после матча

10 мая 2023 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Крутых не подал руку российскому теннисисту после матча
Алексей Крутых на корте. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лучший украинский теннисист Алексей Крутых уступил в двух сетах российскому сопернику Александру Шевченко. Украинец не сумел квалифицироваться на престижный турнир в Риме. 

После завершения поединка произошел скандальный эпизод, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Подробности происшествия

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (177 место в рейтинге ATP) досрочно завершил выступление на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме.

Украинский спортсмен не сумел выиграть ни одного сета у россиянина Александра Шевченко. После завершения поединка Крутых отказался пожать сопернику руку. 

Алексей Крутых стал первых за 14 месяцев украинцем, который принял участие в отборе к турниру серии "Мастерс". 

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) — Александр Шевченко (Россия) — 4:6, 2:6

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

Мудрик, Ротань, Довбик и другие известные украинские футболисты примут участия в прощальном матче легендарного спортсмена. 

Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму. 

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Донецкий "Шахтер" может сменить стадион для домашних матчей в сезоне 2023/2024. 

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