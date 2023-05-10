Крутых не подал руку российскому теннисисту после матча

Алексей Крутых на корте. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Лучший украинский теннисист Алексей Крутых уступил в двух сетах российскому сопернику Александру Шевченко. Украинец не сумел квалифицироваться на престижный турнир в Риме.

После завершения поединка произошел скандальный эпизод, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подробности происшествия

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (177 место в рейтинге ATP) досрочно завершил выступление на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме.

Украинский спортсмен не сумел выиграть ни одного сета у россиянина Александра Шевченко. После завершения поединка Крутых отказался пожать сопернику руку.

Алексей Крутых стал первых за 14 месяцев украинцем, который принял участие в отборе к турниру серии "Мастерс".

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) — Александр Шевченко (Россия) — 4:6, 2:6

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