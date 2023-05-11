Мхитарян и Джеко стали героями матча с "Миланом" и установили рекорды

Джеко стал одним из старейших авторов председателей в ЛЧ. Фото: ФК "Интер"

Мхитарян признан лучшим игроком матча между "Миланом" и "Интером", а Джеко установил уникальное достижение как один из старейших авторов гола. Армянский вингер стал автором второго гола, который поставил точку в этом поединке, а босниец сравнялся с Лукой Модричем.

О героях полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором Интер победил в дерби, в материале Новини.LIVE.

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Форвад "Интера" Эдин Джеко забил в возрасте 37 лет и 54 дня. Сакрально получилось, что именно столько было Луке Модричу, когда он забивал "Селтику". Теперь эти игроки делят рекорд между собой.

Интер win three straight games proti AC Milan with clean sheet for first time since 1979-80 😳 pic.twitter.com/WNC6MLLDu4 — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2023

Также босниец вошел в Топ-7 игроков, забивших минимум 20 голов в Лиге чемпионов после того, как им исполнилось 30 лет. В этом списке такие уважаемые люди, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовский, Карим Бензема, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба.

Добавим, что Джеко сыграл три полуфинальных матча ЛЧ в своей карьере: дважды против "Ливерпуля" и теперь еще "Милана" и забил в каждом из них.

Уникальный успех

А лучшим игроком этого противостояния стал атакующий полузащитник из Армении Генрих Мхитарян. 34-летний экс-игрок донецкого Шахтера стал автором второго гола своей команды в ворота "Россо-нери".

От Whoscored оба игрока получили самые высокие баллы в матче 8,0.

Обратим внимание, что это первая победа "Интера" над "Миланом" в еврокубках. Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

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