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Мхитарян и Джеко стали героями матча с "Миланом" и установили рекорды

11 мая 2023 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мхитарян и Джеко стали героями матча с "Миланом" и установили рекорды
Джеко стал одним из старейших авторов председателей в ЛЧ. Фото: ФК "Интер"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мхитарян признан лучшим игроком матча между "Миланом" и "Интером", а Джеко установил уникальное достижение как один из старейших авторов гола. Армянский вингер стал автором второго гола, который поставил точку в этом поединке, а босниец сравнялся с Лукой Модричем.

О героях полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором Интер победил в дерби, в материале Новини.LIVE.

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Форвад "Интера" Эдин Джеко забил в возрасте 37 лет и 54 дня. Сакрально получилось, что именно столько было Луке Модричу, когда он забивал "Селтику". Теперь эти игроки делят рекорд между собой.

Также босниец вошел в Топ-7 игроков, забивших минимум 20 голов в Лиге чемпионов после того, как им исполнилось 30 лет. В этом списке такие уважаемые люди, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовский, Карим Бензема, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба.

Добавим, что Джеко сыграл три полуфинальных матча ЛЧ в своей карьере: дважды против "Ливерпуля" и теперь еще "Милана" и забил в каждом из них.

Уникальный успех

А лучшим игроком этого противостояния стал атакующий полузащитник из Армении Генрих Мхитарян. 34-летний экс-игрок донецкого Шахтера стал автором второго гола своей команды в ворота "Россо-нери".

От Whoscored оба игрока получили самые высокие баллы в матче 8,0.

Обратим внимание, что это первая победа "Интера" над "Миланом" в еврокубках. Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

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