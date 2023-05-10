"Інтер" здивував "Мілан": як закінчився півфінал Ліги чемпіонів
У фіналі Ліги чемпіонів зіграє італійська команда. За один крок до вирішального матчу турніру відбулося дербі, в якому "Мілан" прийняв "Інтер".
Дві команди з одного міста зустрілися на цій стадії Ліги чемпіонів вдруге протягом останніх 20 років, нагадує портал Новини.LIVE.
Номінальні господарі поля вийшли на поле стадіону "Джузеппе Меацца" без одного зі своїх найкращих футболістів. Рафаель Леау не встиг відновитись від травми, яку він отримав у матчі з "Лаціо". Чинні чемпіони Італії вважалися аутсайдером протистояння.
Хід поєдинку
"Мілан" — "Інтер" — 0:2 (0:2)
Гол: Джеко, 8; Мхітарян, 11
"Мілан": Меньян — Калабрія (капітан) (Калюлю 81), Кьєр (Тчао, 59), Томорі, Тео Ернандес — Круніч, Тоналі, Беннасер (Месіас, 16) — Салемакерс (Ориги, 59), Жиру, Діас (Побега, 81).
Тренер: Стефано Піолі.
"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 78), Мхітарян (Брозович, 62), Дімарко (Де Врей, 70) — Лаутаро Мартінес (капітан) (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).
Тренер: Сімоне Індзагі.
Початок поєдинку вийшов важким для обох команд. У футболістів не виходило зробити понад три точні передачі поспіль. У складі гостей виділявся Чалханоглу, але всі гравці на полі сильно нервували, і це відчувалося.
Гол став несподіванкою. Чалханоглу подав кутовий, Джеко на дальній штанзі виграв боротьбу у Калабрії та ногою відправив м'яч у порожній кут воріт "Мілана", 0:1. Пройшло лише три хвилини, і "нерадзуррі" зміцнили перевагу. Контратака "Інтера" закінчилася виходом на ударну позицію Мхітаряна. Генріх легко переграв Меньяна, 0:2.
Гості не хотіли зупинятися. На 16-й хвилині після скидки у виконанні Барелли Мхітарян влучив у дальню штангу воріт "Мілана". До проблем "россонері" додалися травми Меньяна та Беннасера, причому Ісмаель не зміг продовжити гру.
На 30-й хвилині "Мілан" міг скоротити відставання у рахунку. Месіас прострілив праворуч у центр чужого штрафного майданчика, де Калабрія пробив у сітку воріт із зовнішнього боку. У атаці у відповідь "Інтер" заробив право на пенальті — Кьєр і Томорі збили Лаутаро Мартінеса. Хесус Хіль Мансано переглянув повтор епізоду і скасував рішення про одинадцятиметровий. Таким чином, надія на відродження інтриги в цьому матчі залишилася.
Другий тайм
Поступово "Мілану" вдалося вирівняти перебіг поєдинку. Незабаром після перерви Браїм Діас завдав удару по воротах суперника з гарної позиції, але не влучив. Через дві хвилини Мессіас лівою ногою намагався закрутити м'яч у дальній кут воріт "Інтера", але теж зазнав невдачі. Наступний небезпечний момент виник на 63-й хвилині. Багатоходова атака "Мілана" закінчилася влученням Тоналі до штанги.
"Інтер" зумів довести матч до комфортної перемоги Це серйозна заявка на вихід у фінал, але "Мілан" намагатиметься виправити ситуацію через тиждень. Не варто недооцінювати "россонері".
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