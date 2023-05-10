Інтер здивував Мілан — як закінчився півфінал Ліги чемпіонів

Гравці "Інтеру" святкують гол. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

У фіналі Ліги чемпіонів зіграє італійська команда. За один крок до вирішального матчу турніру відбулося дербі, в якому "Мілан" прийняв "Інтер".

Дві команди з одного міста зустрілися на цій стадії Ліги чемпіонів вдруге протягом останніх 20 років, нагадує портал Новини.LIVE.

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Хід поєдинку

"Мілан" — "Інтер" — 0:2 (0:2)

Гол: Джеко, 8; Мхітарян, 11

"Мілан": Меньян — Калабрія (капітан) (Калюлю 81), Кьєр (Тчао, 59), Томорі, Тео Ернандес — Круніч, Тоналі, Беннасер (Месіас, 16) — Салемакерс (Ориги, 59), Жиру, Діас (Побега, 81).

Тренер: Стефано Піолі.

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 78), Мхітарян (Брозович, 62), Дімарко (Де Врей, 70) — Лаутаро Мартінес (капітан) (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).

Тренер: Сімоне Індзагі.

Початок поєдинку вийшов важким для обох команд. У футболістів не виходило зробити понад три точні передачі поспіль. У складі гостей виділявся Чалханоглу, але всі гравці на полі сильно нервували, і це відчувалося.

Гол став несподіванкою. Чалханоглу подав кутовий, Джеко на дальній штанзі виграв боротьбу у Калабрії та ногою відправив м'яч у порожній кут воріт "Мілана", 0:1. Пройшло лише три хвилини, і "нерадзуррі" зміцнили перевагу. Контратака "Інтера" закінчилася виходом на ударну позицію Мхітаряна. Генріх легко переграв Меньяна, 0:2.

Едін Джеко забив гол. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Гості не хотіли зупинятися. На 16-й хвилині після скидки у виконанні Барелли Мхітарян влучив у дальню штангу воріт "Мілана". До проблем "россонері" додалися травми Меньяна та Беннасера, причому Ісмаель не зміг продовжити гру.

На 30-й хвилині "Мілан" міг скоротити відставання у рахунку. Месіас прострілив праворуч у центр чужого штрафного майданчика, де Калабрія пробив у сітку воріт із зовнішнього боку. У атаці у відповідь "Інтер" заробив право на пенальті — Кьєр і Томорі збили Лаутаро Мартінеса. Хесус Хіль Мансано переглянув повтор епізоду і скасував рішення про одинадцятиметровий. Таким чином, надія на відродження інтриги в цьому матчі залишилася.

Другий тайм

Поступово "Мілану" вдалося вирівняти перебіг поєдинку. Незабаром після перерви Браїм Діас завдав удару по воротах суперника з гарної позиції, але не влучив. Через дві хвилини Мессіас лівою ногою намагався закрутити м'яч у дальній кут воріт "Інтера", але теж зазнав невдачі. Наступний небезпечний момент виник на 63-й хвилині. Багатоходова атака "Мілана" закінчилася влученням Тоналі до штанги.

Лукаку змарнував момент. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

"Інтер" зумів довести матч до комфортної перемоги Це серйозна заявка на вихід у фінал, але "Мілан" намагатиметься виправити ситуацію через тиждень. Не варто недооцінювати "россонері".

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