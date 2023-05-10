Пиоли рассказал, сыграет ли Леау против "Интера"

Пиоли выпускает Леау на поле. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о шансах своей команды в полуфинальных матчах против "Интера". Наставник считает, что его команда может выйти в финал Лиги чемпионов.

Пиоли не исключает участия в первом полуфинале Рафаэля Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Стефано Пиоли не согласен с мнением большинства экспертов, которые считают "Интер" фаворитом пары в полуфинале Лиги чемпионов. Но наставник "Милана" считает, что его футболисты смогут воспользоваться ситуацией, при которой на них почти не оказывается психологическое давление.

Шансы "Милана" в дерби с "Интером"

Тренер "россонери" считает, что его команда добилась значительного прогресса за последние сезоны. Еще год назад футболисты "Милана" не могли и мечтать об участии в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы не считаем "Интер" фаворитом пары, но довольны тем, что так думают все остальные. Это снижает эмоциональную нагрузку на футболистов. Мы обыгрывали сильных соперников и демонстрировали хороший уровень футбола. Нет преград, которые могли бы остановить "Милан", — заявил Стефано Пиоли.

Стефано Пиоли на тренировке. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Выход на поле лидера "Милана"

Также тренер "россонери" прокомментировал возможность выхода на поле вингера сборной Португалии Рафаэля Леау. Один из лидеров команды получил травму приводящей мышцы в недавнем матче Серии А.

"Леау тренируется по индивидуальной программе. Мы все понимаем уровень ставок в этом матче и насколько уверенной должна быть игра "Милана". Но рисковать здоровьем игрока нельзя. У него есть шанс появиться на поле", — объяснил Стефано Пиоли.

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