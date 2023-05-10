Піолі розповів, чи зіграє Леау проти "Інтера"

Піолі випускає Леау на поле. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі поділився думкою про шанси своєї команди у півфінальних матчах проти "Інтера". Наставник вважає, що його команда може вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Піолі не виключає участі у першому півфіналі Рафаеля Леау, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Стефано Піолі не погоджується з думкою більшості експертів, які вважають "Інтер" фаворитом пари у півфіналі Ліги чемпіонів. Але наставник "Мілана" вважає, що його футболісти зможуть скористатися ситуацією, за якої на них майже не чиниться психологічний тиск.

Шанси "Мілана" у дербі з "Інтером"

Тренер "россонері" вважає, що його команда досягла значного прогресу за останні сезони. Ще рік тому футболісти "Мілану" не могли й мріяти про участь у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Ми не вважаємо "Інтер" фаворитом пари, але задоволені тим, що так думають усі інші. Це знижує емоційне навантаження на футболістів. Ми обігравали сильних суперників і демонстрували хороший рівень футболу. Немає перешкод, які могли б зупинити "Мілан", — заявив Стефано Піолі.

Стефано Піолі на тренуванні. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Вихід на поле лідера "Мілана"

Також тренер "россонері" прокоментував можливість виходу на поле вінгера збірної Португалії Рафаеля Леау. Один з лідерів команди отримав травму м'яза в недавньому матчі Серії А.

"Леау тренується за індивідуальною програмою. Ми всі розуміємо рівень ставок у цьому матчі й наскільки впевненою має бути гра "Мілана". Але ризикувати здоров'ям гравця не можна. Має шанс з'явитися на полі", — пояснив Стефано Піолі.

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