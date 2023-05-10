Индзаги оценил шансы "Интера" выйти в финал Лиги чемпионов

Симоне Индзаги празднует победу "Интера". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч с "Миланом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Наставник не считает свою команду аутсайдером пары.

Индзаги уверен, что его подопечным поможет опыт предыдущих поединков в турнире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Интер" выиграл у "Милана" два последних матча с общим счетом 4:0. Индзаги вспомнил об этом, рассуждая о шансах своей команды пробиться в финал Лиги чемпионов.

Тренер "нерадзурри" понимает, что соперник выйдет на поле с совершенно другим настроением и предельной мотивацией. Однако Индзаги напомнил, что его команде уже приходилось преодолевать трудности в этом сезоне.

"Прежде всего надо понимать, что это противостояние будет длиться 180 минут. Мы выбрали стратегию исходя из этого фактора. За последние 20 месяцев "Интер" сыграл против "Милана" семь раз. Это были разные поединки, но в дерби никогда не бывает просто.

Футболистам придется оставить на поле все силы. Выход в финал турнира является главной целью для "Интера" на ближайшие недели", — заявил Симоне Индзаги.

Индзаги подает мяч Думфрису. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Кого опасается "Интер"?

Тренер "нерадзурри" назвал самого опасного соперника в составе "Милана". Индзаги уверен, что его подопечные смогут остановить "россонери", если выполнять установку на игру.

"Рафаэль Леау набрал отличную форму. Но и его партнеры по команде будет представлять серьезную опасность. Мы должны остановить не одного игрока, а весь "Милан". Как делали это в матчах с "Барселоной", "Порту" и "Бенфикой", — объяснил Индзаги.

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