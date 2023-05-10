Індзагі оцінив шанси "Інтера" вийти у фінал Ліги чемпіонів

Сімоне Індзагі святкує перемогу "Інтера". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі прокоментував майбутній матч із "Міланом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Наставник не вважає свою команду аутсайдером пари.

Індзагі впевнений, що його підопічним допоможе досвід попередніх поєдинків у турнірі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Інтер" виграв у "Мілана" два останні матчі із загальним рахунком 4:0. Індзагі згадав про це, розмірковуючи про шанси своєї команди пробитися у фінал Ліги чемпіонів.

Тренер "нерадзуррі" розуміє, що суперник вийде на поле з зовсім іншим настроєм та граничною мотивацією. Однак Індзагі нагадав, що його команді вже доводилося долати труднощі цього сезону.

"Насамперед треба розуміти, що це протистояння триватиме 180 хвилин. Ми вибрали стратегію, виходячи з цього чинника. За останні 20 місяців "Інтер" зіграв проти "Мілана" сім разів. Це були різні поєдинки, але в дербі ніколи не буває просто.

Футболістам доведеться залишити на полі усі сили. Вихід у фінал турніру є головною метою для "Інтера" на найближчі тижні", — заявив Сімоне Індзагі.

Індзагі подає м'яч Думфрісу. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Кого боїться "Інтер"?

Тренер "нерадзуррі" назвав найнебезпечнішого суперника у складі "Мілана". Індзагі впевнений, що його підопічні зможуть зупинити "россонері", якщо виконуватиме установку на гру.

"Рафаель Леау набрав відмінну форму. Але і його партнери по команді становитиме серйозну небезпеку. Ми повинні зупинити не одного гравця, а весь "Мілан". Як робили це у матчах з "Барселоною", "Порту" та "Бенфікою", — пояснив Індзагі.

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