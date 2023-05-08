Ферран Торрес, Фати и еще два игрока покинут Барселону летом

Игроки "Барселоны" празднуют забитый гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард "Барселоны" Ферран Торрес может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ). В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.

Каталонцы готовы рассмотреть предложения по форварду сборной Испании, сообщает SportsMole.

Читайте также:

Ферран Торрес перешел в "Барселону" в январе 2022 года из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 45 млн евро. В контракте 23-летнего футболиста прописана сумма отступных в один миллиард евро.

Фати поздравляет Гави. Фото: REUTERS/Albert Gea

Воспитанник "Валенсии" так и не сумел стать лидером на "Камп Ноу", и "Барселона" готова его отпустить. Каталонцы ждут выгодное предложение по игроку. С момента прихода в "Барсу" Торрес забил 14 голов и сделал восемь результативных передач. "Астон Вилла" и "Арсенал" наблюдают за развитием ситуации.

Кто еще покинет "Камп Ноу"?

Еще одним молодым игроком, с которым "сине-гранатовые" хотят расстаться, является Ансу Фати. Не так давно он считался одним из самых талантливых воспитанников "Барселоны", но прогресс форварда остановился. Каталонцы хотят получить за игрока как минимум 60 млн евро. В услугах Фати заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер".

Также "Барселона" готова продать в один из английских клубов бразильца Рафинью. В его услугах заинтересован "Ньюкасл". До перехода в каталонскую команду атакующий полузащитник выступал за английский "Лидс". "Барселона" надеется получить за игрока около 80 млн евро.

Полузащитник Франк Кессье тоже будет продан ближайшим летом. Его хочет подписать миланский "Интер".

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Полузащитника Михаила Мудрика ждет сюрприз в лондонском "Челси".

Тренер Александр Шовковский рассказал, останется ли в киевском "Динамо".

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Один из футболистов мадридского "Реала" может досрочно завершить карьеру уже летом 2023 года.