Ферран Торрес, Фаті та ще два гравці покинуть Барселону влітку

Гравці "Барселони" відзначають забитий гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард "Барселони" Ферран Торрес може повернутися до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). У його послугах зацікавлені одразу кілька клубів.

Каталонці готові розглянути пропозиції щодо форварда збірної Іспанії, повідомляє SportsMole.

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Ферран Торрес перейшов до "Барселони" у січні 2022 року з "Манчестер Сіті". Сума трансферу склала 45 млн євро. У контракті 23-річного футболіста прописано суму відступних в один мільярд євро.

Фаті вітає Гаві. Фото: REUTERS/Albert Gea

Вихованець "Валенсії" так і не зумів стати лідером на "Камп Ноу" і "Барселона" готова його відпустити. Каталонці чекають вигідну пропозицію щодо гравця. З моменту приходу до "Барси" Торрес забив 14 голів і зробив вісім результативних передач. "Астон Вілла" та "Арсенал" спостерігають за розвитком ситуації.

Хто ще залишить "Камп Ноу"?

Ще одним молодим гравцем, якого "синьо-гранатові" хочуть позбутися, є Ансу Фаті. Нещодавно він вважався одним із найталановитіших вихованців "Барселони", але прогрес форварда зупинився. Каталонці хочуть отримати за гравця щонайменше 60 млн євро. У послугах Фаті зацікавлені англійський "Манчестер Юнайтед" та італійський "Інтер".

Також "Барселона" готова продати в один з англійських клубів бразильця Рафінью. У його послугах зацікавлений "Ньюкасл". До переходу до каталонської команди атакувальний півзахисник виступав за англійський "Лідс". "Барселона" сподівається отримати за гравця близько 80 млн євро.

Півзахисника Франка Кесс'є теж буде продано найближчого літа. Його хоче підписати міланський "Інтер".

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