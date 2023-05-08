Лидер "Реала" готов досрочно завершить карьеру
Бывший капитан сборной Бельгии Эден Азар не собирается уходить из "Реала". Полузащитник готов к тому, что мадридский клуб станет его последней профессиональной командой.
Азар может "повесить бутсы на гвоздь" уже очень скоро, сообщает AS.
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар намерен остаться на "Сантьяго Бернабеу" до лета 2024 года. Именно тогда завершится действие контракта 32-летнего вингера с "королевским клубом".
Решение бельгийского вингера
Азар получает в Мадриде 15 млн евро ежегодно. Ни один другой клуб не будет платить такую зарплату футболисту, который последние три года почти не играет из-за серии травм.
Бельгийца вполне устраивает роль запасного футболиста "Реала". Он знает, что тренерский штаб столичной команды давно на него не рассчитывает. Азар с сомнением относится к слухам об интересе к нему со стороны клубов из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.
Бывший полузащитник "Челси" готов досрочно завершить карьеру, если "Реал" захочет избавиться от него летом 2023 года. Азар дал понять, что согласится на денежную компенсацию за разрыв контракта с мадридцами. Из сборной Бельгии Эден ушел еще в начале этого года.
В 2019 году "Реал" заплатил "Челси" за Азара порядка 100 млн евро. С тех пор бельгиец провел за испанскую команду 75 поединков, в которых семь раз поражал ворота соперников и сделал 12 результативных передач.
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