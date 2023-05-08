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Лидер "Реала" готов досрочно завершить карьеру

8 мая 2023 18:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Реала" готов досрочно завершить карьеру
Игроки "Реала" на разминке. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Бельгии Эден Азар не собирается уходить из "Реала". Полузащитник готов к тому, что мадридский клуб станет его последней профессиональной командой. 

Азар может "повесить бутсы на гвоздь" уже очень скоро, сообщает AS

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Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар намерен остаться на "Сантьяго Бернабеу" до лета 2024 года. Именно тогда завершится действие контракта 32-летнего вингера с "королевским клубом". 

Решение бельгийского вингера 

Азар получает в Мадриде 15 млн евро ежегодно. Ни один другой клуб не будет платить такую зарплату футболисту, который последние три года почти не играет из-за серии травм. 

Бельгийца вполне устраивает роль запасного футболиста "Реала". Он знает, что тренерский штаб столичной команды давно на него не рассчитывает. Азар с сомнением относится к слухам об интересе к нему со стороны клубов из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. 

Реал Мадрид
Скамейка запасных "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Бывший полузащитник "Челси" готов досрочно завершить карьеру, если "Реал" захочет избавиться от него летом 2023 года. Азар дал понять, что согласится на денежную компенсацию за разрыв контракта с мадридцами. Из сборной Бельгии Эден ушел еще в начале этого года. 

В 2019 году "Реал" заплатил "Челси" за Азара порядка 100 млн евро. С тех пор бельгиец провел за испанскую команду 75 поединков, в которых семь раз поражал ворота соперников и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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