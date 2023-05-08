Лідер "Реала" готовий достроково завершити кар'єру

Гравці "Реалу" на розминці. Фото: Reuters/Matthew Childs

Колишній капітан збірної Бельгії Еден Азар не збирається йти з "Реалу". Півзахисник готовий до того, що мадридський клуб стане його останньою професійною командою.

Азар може "повісити бутси на цвях" вже дуже скоро, повідомляє AS.

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Півзахисник мадридського "Реала" Еден Азар має намір залишитись на "Сантьяго Бернабеу" до літа 2024 року. Саме тоді завершиться дія контракту 32-річного вінгера із "королівським клубом".

Рішення бельгійського вінгера

Азар отримує у Мадриді 15 млн євро щороку. Жоден інший клуб не платитиме таку зарплату футболістові, який останні три роки майже не грає через серію травм.

Бельгійця цілком влаштовує роль запасного футболіста "Реала". Він знає, що тренерський штаб столичної команди давно не розраховує на нього. Азар із сумнівом ставиться до чуток про інтерес до нього з боку клубів з ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії.

Лава запасних "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Колишній півзахисник "Челсі" готовий достроково завершити кар'єру, якщо "Реал" захоче позбутися його влітку 2023 року. Азар дав зрозуміти, що погодиться на грошову компенсацію за розірвання контракту з мадридцями. Зі збірної Бельгії Еден пішов ще на початку цього року.

У 2019 році "Реал" заплатив "Челсі" за Азара близько 100 млн євро. З того часу бельгієць провів за іспанську команду 75 поєдинків, у яких сім разів вражав ворота суперників та зробив 12 результативних передач.

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