Интер удивил Милан — как закончился полуфинал Лиги чемпионов

Игроки "Интера" празднуют гол. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

В финале Лиги чемпионов сыграет итальянская команда. За один шаг до решающего матча турнира состоялось дерби, в котором "Милан" принял "Интер".

Две команды из одного города встретились на этой стадии Лиги чемпионов во второй раз за последние 20 лет, напоминает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Номинальные хозяева поля вышли на поле стадиона "Джузеппе Меацца" без одного из своих лучших футболистов. Рафаэль Леау не успел восстановиться от травмы, которую он получил в матче с "Лацио". Действующие чемпионы Италии считались аутсайдером противостояния.

Ход поединка

"Милан" — "Интер" — 0:2 (0:2)

Гол: Джеко, 8; Мхитарян, 11

"Милан": Меньян — Калабрия (капитан) (Калюлю 81), Кьер (Тчао, 59), Томори, Тео Эрнандес — Крунич, Тонали, Беннасер (Мессиас, 16) — Салемакерс (Ориги, 59), Жиру, Диас (Побега, 81).

Тренер: Стефано Пиоли.

"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Гальярдини, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Димарко (Де Врей, 70) — Лаутаро Мартинес (капитан) (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).

Тренер: Симоне Индзаги.

Начало поединка получилось тяжелым для обеих команд. У футболистов не получалось сделать больше трех точных передач подряд. В составе гостей выделялся Чалханоглу, но все игроки на поле сильно нервничали, и это чувствовалось.

Гол стал неожиданностью. Чалханоглу подал угловой, Джеко на дальней штанге выиграл борьбу у Калабрии и ногой отправил мяч в пустой угол ворот "Милана", 0:1. Прошло всего три минуты, и "нерадзурри" упрочили преимущество. Контратака "Интера" закончилась выходом на ударную позицию Мхитаряна. Генрих легко переиграл Меньяна, 0:2.

Эдин Джеко забил гол. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Гости не хотели останавливаться. На 16-й минуте после скидки в исполнении Бареллы Мхитарян попал в дальнюю штангу ворот "Милана". К проблемам "россонери" добавились травмы Меньяна и Беннасера, причем Исмаэль не смог продолжить игру.

На 30-й минуте "Милан" мог сократить отставание в счете. Мессиас прострелил справа в центр чужой штрафной, где Калабрия пробил в сетку ворот с внешней стороны. В ответной атаке "Интер" заработал право на пенальти — Кьер и Томори сбили Лаутаро Мартинеса. Хесус Хиль Мансано посмотрел повтор эпизода и отменил решение про одиннадцатиметровый. Таким образом надежда на возрождение интриги в этом матче осталась.

Второй тайм

Постепенно "Милану" удалось выровнять ход поединка. Вскоре после перерыва Браим Диас нанес удар по воротам соперника из хорошей позиции, получилось мимо. Через две минуты Мессиас левой ногой пытался закрутить мяч в дальний угол ворот "Интера", но тоже не попал в створ. Следующий опасный момент возник на 63-й минуте. Многоходовая атака "Милана" закончилась попаданием Тонали в штангу.

Лукаку упустил момент. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

"Интер" сумел довести матч до комфортной победы. Это серьезная заявка на выход в финал, но "Милан" постарается исправить ситуацию через неделю. Не стоит недооценивать "россонери".

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Мудрик, Ротань, Довбик и другие известные украинские футболисты примут участия в прощальном матче легендарного спортсмена.

Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму.

Жена Александра Усика попрощалась с мужем и покинула Украину.

Донецкий "Шахтер" может сменить стадион для домашних матчей в сезоне 2023/2024.