Мартинес и Лукаку выводят "Интер" в финал Лиги чемпионов

Аргентинский форвард забил с пояса бельгийца на 74-й минуте. Фото: Reuters/Alberto Lingria

После поражения в первом матче "Интера" со счетом 0:2 перед "Миланом" стояла задача удивить чем-нибудь соперника в игре ответа. Но команда Пиоли с этим не справилась и минимально уступила во втором поединке.

Единственный гол в конце матча провел капитан "Нера-дзурри" Лаутаро Мартинес, передают Новини.LIVE.

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Ход матча

"Интер" — "Милан" — 1:0

Гол: Мартинес, 74

"Интер": Онана — Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66) — Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 85) — Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 85)

"Милан": Меньян — Калабрия, Томори, Тиау (Калулу, 64), Эрнандес — Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76) — Жиру.

Предупреждения: Барелла, 79, Мартинес, 82 — Тиау, 56, Тонали, 79, Крунич, 82, Томори, 83

Команды подарили активное начало и обменялись очень опасными моментами. В игру вступали вратари Онана и Меньян, показавшие свой уровень красивыми сэйвами. Хотя и избивали нападающие из положения вне игры.

Вторая часть первого тайма была менее зрелищной. Коллективы боролись, было немало фолов, но вот опасных моментов не хватало. Можно вспомнить только красивый удар Леау, вернувшийся в состав, мимо дальней стойки.

Во втором тайме Милан снова не подарил ничего особенного. Соперник выглядел острее и активнее. На 74-й минуте все завершилось взятием ворот команды Индзаги. Мартинес обыгрался в комбинацию с Лукаку в штрафной и попал в ближний угол.

После пропущенного гола "россо-нери" пытались что-то сотворить, но кроме забросов на Жиру подопечные Пиоли ничего не могли придумать.

В итоге уверена победа Интера, который встретится в финале с победителем пары "Реал" - "Манчестер Сити".

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