Мрія зіграти у фіналі Ліги чемпіонів здійснюється: Індзагі повторив унікальне досягнення

"Інтер" увійшов в історію. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Сімоне Індзагі став другим італійським тренером, який виводить "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів. Наставник міланського клубу у розмові з журналістами висловився з приводу успіху та сказав, що через кілька днів його команда все ж таки зрозуміє, що саме зуміла зробити.

Фахівець зазначив, що це був незвичайний шлях, тож подібний фінал принесе багато задоволення, передають Новини.LIVE.

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"Я пишаюся тим, що я тут. Ми заслужили все, чого досягли останнім часом. Мрія зіграти у фіналі Ліги чемпіонів здійснюється. Це неймовірно", — каже Індзагі.

Повторив досягнення Інверніцці

Першим тренером, який виводив "нерадзуррі" у фінал головного єврокубкового турніру Європи був Джованні Інверніцці, при якому "Інтер" вийшов у фінал Кубка чемпіонів у 1972 році, де програв "Аяксу" (0:2).

"Для мене велика гордість бути тренером такої команди. Коли я приходив сюди, мене просили вивести "Інтер" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже клубу це не вдавалося з 2011 року. Ми заслужили зіграти у фіналі", — додав Сімоне.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів футболісти "Інтера" у півфіналі обіграли "Мілан" з рахунком 3:0. У вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів міланський клуб зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" — "Реал Мадрид".

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