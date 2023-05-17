Мрія зіграти у фіналі Ліги чемпіонів здійснюється: Індзагі повторив унікальне досягнення
Сімоне Індзагі став другим італійським тренером, який виводить "Інтер" у фінал Ліги чемпіонів. Наставник міланського клубу у розмові з журналістами висловився з приводу успіху та сказав, що через кілька днів його команда все ж таки зрозуміє, що саме зуміла зробити.
Фахівець зазначив, що це був незвичайний шлях, тож подібний фінал принесе багато задоволення, передають Новини.LIVE.
"Я пишаюся тим, що я тут. Ми заслужили все, чого досягли останнім часом. Мрія зіграти у фіналі Ліги чемпіонів здійснюється. Це неймовірно", — каже Індзагі.
Повторив досягнення Інверніцці
Першим тренером, який виводив "нерадзуррі" у фінал головного єврокубкового турніру Європи був Джованні Інверніцці, при якому "Інтер" вийшов у фінал Кубка чемпіонів у 1972 році, де програв "Аяксу" (0:2).
"Для мене велика гордість бути тренером такої команди. Коли я приходив сюди, мене просили вивести "Інтер" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже клубу це не вдавалося з 2011 року. Ми заслужили зіграти у фіналі", — додав Сімоне.
Le dichiarazioni del Mister 🎙️👇#ForzaInter #InterMilan #UCL— Inter (@Inter) May 16, 2023
Нагадаємо, що за сумою двох матчів футболісти "Інтера" у півфіналі обіграли "Мілан" з рахунком 3:0. У вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів міланський клуб зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" — "Реал Мадрид".
Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.
Французький "ПСЖ" замінить Ліонеля Мессі на зірку з "Манчестер Сіті".
Сергій Ребров готовий відмовитись від роботи у збірній Україні.
Каталонську "Барселону" можуть усунути від участі у Лізі чемпіонів.