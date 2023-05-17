Лунін може замінити Льоріса в "Тоттенгемі"
Голкіпер збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. У послугах воротаря зацікавлений лондонський "Тоттенгем".
Лунін є одним із кандидатів на зміну Льорісу, повідомляє Daily Mail.
Капітан "Тоттенгема" Уго Льоріс оголосив про рішення залишити клуб. Його контракт зі "шпорами" завершиться влітку 2024 року. Француз не продовжуватиме угоду.
Хто може замінити Льоріса?
Українець Андрій Лунін є одним із кандидатів на посаду воротаря "Тоттенгема". У клубі розглядають одразу кількох голкіперів, але переговори з ними розпочнуться лише після того, як лондонці наймуть нового спортивного директора.
Ще одним кандидатом у "Тоттенгем" став воротар "Брентфорда" Давід Райя. Іспанець відмовився продовжувати контракт із клубом. Він стане вільним агентом улітку 2024-го року.
Андрій Лунін так і не зміг виграти у Тібо Куртуа конкуренцію за місце основного голкіпера "Реала". Клуб готовий продати українського футболіста, так і віддати його в оренду.
Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.
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