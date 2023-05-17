Лунін може замінити Льоріса в "Тоттенгемі"

Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. У послугах воротаря зацікавлений лондонський "Тоттенгем".

Лунін є одним із кандидатів на зміну Льорісу, повідомляє Daily Mail.

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Хто може замінити Льоріса?

Українець Андрій Лунін є одним із кандидатів на посаду воротаря "Тоттенгема". У клубі розглядають одразу кількох голкіперів, але переговори з ними розпочнуться лише після того, як лондонці наймуть нового спортивного директора.

Андрій Лунін у збірній України. Фото: УНІАН

Ще одним кандидатом у "Тоттенгем" став воротар "Брентфорда" Давід Райя. Іспанець відмовився продовжувати контракт із клубом. Він стане вільним агентом улітку 2024-го року.

Андрій Лунін так і не зміг виграти у Тібо Куртуа конкуренцію за місце основного голкіпера "Реала". Клуб готовий продати українського футболіста, так і віддати його в оренду.

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