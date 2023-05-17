Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/alnassr/

Полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду помог своей команде обыграть на выезде "Аль-Таи". Во втором тайме португалец забил гол с пенальти, после чего отличился еще и бразилец Талиска (2:0).

Ветеран оказался в шаге от очередного рекорда в своей карьере, сообщает O Jogo.

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У "Аль-Насра" до сих пор нет главного тренера, его обязанности исполняет Динко Еличич. Но команда продолжает бороться за титул чемпиона Саудовской Аравии. И в этом есть заслуга 38-летнего Роналду.

Статистика Криштиану

Ветеран не сразу сумел освоиться в новом для себя чемпионате. Однако сейчас португалец напоминает себя образца выступлений за мадридский "Реал". Криштиану Роналду забивает практически в каждом матче. На его счету уже 13 мячей и две результативные передачи в 14 поединках за "Аль-Наср". Если бы полузащитник начал сезон в этой команде, его статистика могла бы быть еще более впечатляющей.

Роналду остановился в шаге от рекорда чемпионатов Саудовской Аравии. Сейчас на его счету пять голов с пенальти. Никто не забивал за свой первый сезон шесть "одиннадцатиметровых" ударов.

Криштиану Роналду бьет по воротам. Фото: instagram.com/alnassr/

Лидером в споре бомбардиров чемпионата является Абдерразак Амдалла из "Аль-Иттихада", на его счету 20 голов. Лучшим голеадором "Аль-Насра" остается Талиска, который забил 17 мячей.

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