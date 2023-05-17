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Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии

17 мая 2023 08:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду помог своей команде обыграть на выезде "Аль-Таи". Во втором тайме португалец забил гол с пенальти, после чего отличился еще и бразилец Талиска (2:0). 

Ветеран оказался в шаге от очередного рекорда в своей карьере, сообщает O Jogo

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У "Аль-Насра" до сих пор нет главного тренера, его обязанности исполняет Динко Еличич. Но команда продолжает бороться за титул чемпиона Саудовской Аравии. И в этом есть заслуга 38-летнего Роналду. 

Статистика Криштиану 

Ветеран не сразу сумел освоиться в новом для себя чемпионате. Однако сейчас португалец напоминает себя образца выступлений за мадридский "Реал". Криштиану Роналду забивает практически в каждом матче. На его счету уже 13 мячей и две результативные передачи в 14 поединках за "Аль-Наср". Если бы полузащитник начал сезон в этой команде, его статистика могла бы быть еще более впечатляющей. 

Роналду остановился в шаге от рекорда чемпионатов Саудовской Аравии. Сейчас на его счету пять голов с пенальти. Никто не забивал за свой первый сезон шесть "одиннадцатиметровых" ударов. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду бьет по воротам. Фото: instagram.com/alnassr/

Лидером в споре бомбардиров чемпионата является Абдерразак Амдалла из "Аль-Иттихада", на его счету 20 голов. Лучшим голеадором "Аль-Насра" остается Талиска, который забил 17 мячей. 

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