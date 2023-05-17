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Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії

17 травня 2023 08:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду допоміг своїй команді обіграти на виїзді "Аль-Таї". У другому таймі португалець забив гол із пенальті, після чого відзначився ще й бразилець Таліска (2:0).

Ветеран опинився за крок від чергового рекорду у своїй кар'єрі, повідомляє O Jogo.

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"Аль-Насра" досі не має головного тренера, його обов'язки виконує Дінко Єлічич. Але команда продовжує виборювати титул чемпіона Саудівської Аравії. І у цьому є заслуга 38-річного Роналду.

Статистика Кріштіану

Ветеран не одразу зумів освоїтися у новому для себе чемпіонаті. Проте зараз португалець нагадує себе зразком виступів за мадридський "Реал". Кріштіану Роналду забиває практично у кожному матчі. На його рахунку вже 13 м'ячів та дві результативні передачі у 14 поєдинках за "Аль-Наср". Якби півзахисник розпочав сезон у цій команді, його статистика могла б бути ще більш вражаючою.

Роналду зупинився за крок від рекорду чемпіонатів Саудівської Аравії. Зараз на його рахунку п'ять голів із пенальті. Ніхто не забивав за свій перший сезон шість "одинадцятиметрових" ударів.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду б'є по воротах. Фото: instagram.com/alnassr/

Лідером у суперечці бомбардирів чемпіонату є Абдерразак Амдалла з "Аль-Іттіхаду", на його рахунку 20 голів. Найкращим голеадором "Аль-Насра" залишається Таліска, який забив 17 м'ячів.

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