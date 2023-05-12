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Роналду "подарят" известного тренера: португалец мечтает о чемпионстве

12 мая 2023 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду будет работать под руководством Аллегри в Аль-Насре
Роналду одобряет выбор Аллегри. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду получит возможность поработать под руководством нового тренера. Клуб из Саудовской Аравии хочет предложить контракт Массимилиано Аллегри. 

Роналду знаком с итальянским наставником по работе в "Ювентуса", сообщает Tutto Mercato

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Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри на матче "Ювентуса". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Новый тренер для "Аль-Насра"

Криштиану Роналду просил назначить в "Аль-Наср" известного наставника с опытом борьбы за трофеи. После неудачи с Зинедином Зиданом главным кандидатом на переезд в Саудовскую Аравию стал Массимилиано Аллегри. 

Итальянцу предложат в Саудовской Аравии условия, которые ему не сможет обеспечить "Ювентус". 55-летний Аллегри может согласиться на предложение "Аль-Насра", если его отпустит "Ювентус". 

После 34-х туров "старая синьора" занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Лиге Европы "Ювентус" дошел до полуфинала, где в первом матче сыграл вничью с испанской "Севильей" (1:1). 

Контракт Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025-го года. В случае досрочного расторжения соглашения "Ювентус" имеет право на неустойку. Скорее всего ее выплатит не тренер, а клуб из Саудовский Аравии. 

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