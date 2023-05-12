Роналду працюватиме під керівництвом Аллегрі в Аль-Насрі

Роналду схвалює вибір Аллегрі. Фото: instagram.com/cristiano/

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду отримає нагоду попрацювати під керівництвом нового тренера. Клуб із Саудівської Аравії хоче запропонувати контракт Массіміліано Аллегрі.

Роналду знайомий з італійським наставником по роботі в "Ювентусі", повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Керівництво "Аль-Насра" готує офіційну пропозицію для головного тренера туринського "Ювентуса" Массіміліано Алегрі. Після звільнення Руді Гарсії команду з Ер-Ріяда тренує Дінко Єлічіч.

Массіміліано Аллегрі на матчі "Ювентуса". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Новий тренер для "Аль-Насра"

Кріштіану Роналду просив призначити до "Аль-Насру" відомого наставника з досвідом боротьби за трофеї. Після невдачі із Зінедіном Зіданом головним кандидатом на переїзд до Саудівської Аравії став Массіміліано Аллегрі.

Італійцю запропонують у Саудівській Аравії умови, які йому не зможе забезпечити "Ювентус". 55-річний Аллегрі може погодитися на пропозицію "Аль-Насра", якщо його відпустить "Ювентус".

Після 34-х турів "стара синьйора" посідає друге місце у турнірній таблиці італійської Серії А. У Лізі Європи "Ювентус" дійшов до півфіналу, де у першому матчі зіграв унічию з іспанською "Севільєю" (1:1).

Контракт Аллегрі з туринським клубом діє до літа 2025 року. У разі дострокового розірвання угоди "Ювентус" має право на неустойку. Найімовірніше її виплатить не тренер, а клуб із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Захисник Олександр Зінченко може не зіграти більше жодного матчу за лондонський "Арсенал".

Тенісистка Леся Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Еліною Світоліною.

Мірча Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі.

Дружина Олександра Усика попрощалася із чоловіком та залишила Україну.