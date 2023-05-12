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Роналду "подарують" відомого тренера: португалець мріє про чемпіонство

12 травня 2023 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду працюватиме під керівництвом Аллегрі в Аль-Насрі
Роналду схвалює вибір Аллегрі. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду отримає нагоду попрацювати під керівництвом нового тренера. Клуб із Саудівської Аравії хоче запропонувати контракт Массіміліано Аллегрі.

Роналду знайомий з італійським наставником по роботі в "Ювентусі", повідомляє Tutto Mercato.

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Массиміліано Алегрі
Массіміліано Аллегрі на матчі "Ювентуса". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Новий тренер для "Аль-Насра"

Кріштіану Роналду просив призначити до "Аль-Насру" відомого наставника з досвідом боротьби за трофеї. Після невдачі із Зінедіном Зіданом головним кандидатом на переїзд до Саудівської Аравії став Массіміліано Аллегрі.

Італійцю запропонують у Саудівській Аравії умови, які йому не зможе забезпечити "Ювентус". 55-річний Аллегрі може погодитися на пропозицію "Аль-Насра", якщо його відпустить "Ювентус".

Після 34-х турів "стара синьйора" посідає друге місце у турнірній таблиці італійської Серії А. У Лізі Європи "Ювентус" дійшов до півфіналу, де у першому матчі зіграв унічию з іспанською "Севільєю" (1:1).

Контракт Аллегрі з туринським клубом діє до літа 2025 року. У разі дострокового розірвання угоди "Ювентус" має право на неустойку. Найімовірніше її виплатить не тренер, а клуб із Саудівської Аравії.

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